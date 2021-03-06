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陳昇證實罹口腔癌：曾徘徊街頭不敢回家

記者王郁惠／綜合報導
陳昇病癒後，未來每個月都要定期回診。（記者余承翰／攝影）
陳昇病癒後，未來每個月都要定期回診。（記者余承翰／攝影）

台灣藝人陳昇去年底健康檢查時發現口腔癌原發性初期，旋即入院接受開刀治療，術後恢復良好。陳昇回憶，在病房看著陽明山的第一公墓，就跟弟弟說「我跟你講喔，我要丟在海裡，不要土裡或花葬」，弟弟也天兵回「我才小你2歲，說不定是你丟我」。

陳昇透露，確診後，站在台北街頭上不知如何打電話給家人，心中滿是抱歉，「好像沒辦法活到跟妻子想活到的那時候」，而妻子只是淡定要他先回家，之後便開家庭會議一起面對接下來的治療。從確診至開刀完出院近2個月的時間，他都處於不清楚未來會怎樣，「那段時間比較不愉快」，但他也啟動阿Q機制，在病房看著陽明山的第一公墓，就跟弟弟說「我跟你講喔，我要丟在海裡，不要土裡或花葬」，弟弟也天兵回「我才小你2歲，說不定是你丟我」。

陳昇談到這次生病心境沒有像2002年的暴力事件那樣不安與惶恐，當時他頭部重創動了開顱手術取出頭顱內血塊，期間頭蓋骨在腹中直至腦壓降下，才動刀將頭蓋骨放回頭上，「那時候兒子考上成功高中，我跟他說『麻煩你，不要讓別人推我進手術房』，其實是我想跟他告別，沒把握面對這事」，而這次則是他坐在輪椅，讓弟弟推進手術房，「醫院規定一定要坐輪椅進去，我就沒那麼嚴重，因為我弟弟長得跟我很像，我還跟他說『不然我推你，你幫我進去開』」，在笑虧中面對治療，但要開刀不忘叮囑醫生「你要把我治療好，我和我夫人還有約定」，不捨結婚35年髮妻，未來除了每個月回診，每兩年就要做一次大健檢。

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