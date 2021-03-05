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福原愛、江宏傑婚變 網驚：廣告神預言？

娛樂新聞組╱綜合報導
圖為福原愛與江宏傑當年在日本東京舉行記者會，正式對外宣布婚訊。(本報資料照片)
圖為福原愛與江宏傑當年在日本東京舉行記者會，正式對外宣布婚訊。(本報資料照片)

福原愛江宏傑日本媒體爆出婚變後，PTT上有網友整理倆夫妻代言的廣告作品，還從其中發現一些端倪，讓大家直呼太可怕了！

福原愛手中的書 攸關離婚法律

福原愛與江宏傑去年代言的家電品牌，其中一款洗衣機的廣告海報，福原愛手上拿的書，在當時引發日本網友的熱議，原來福原愛拿的日文書是「家事事件手続法」，此處的「家事」並非指的是一般洗衣、打掃的家務事，這指的是有關離婚、扶養、繼承的法律問題，如今網友再看紛紛直呼「神預言」。而律師林智群則在臉書發文指「這算超前佈署嗎？」、「工作人員給這本書當道具其實很觸霉頭」。

愛不變！江宏傑曬岳母慶生照

福原愛4日公開親筆寫得信，表示夫妻倆會共同面對問題，也對自己輕率行為道歉，另一方面老公江宏傑也發出聲明表示，對小愛的愛不會改變，夫妻倆會面對文化差異上的磨合，感情不會因此消失，所以兩人對外一致的共識就是會繼續這段婚姻，而晚上江宏傑在IG限時動態上，貼出福原愛的媽媽照片，並寫道「愛媽媽生日快樂，身體健康、平安快樂」，只見福原愛媽媽在江宏傑老家慶生，身邊還圍繞著小孩，看來這次的風波，沒有影響到兩家人的感情。

台日聯姻觸礁 還有她們

愛紗：

日本女星愛紗2016年嫁給小她5歲的台灣演員周洺甫，2019年周洺甫爆出與女性友人過從甚密，他坦承出軌，兩人協議離婚。

佐藤麻衣：

她2014年與台灣台塑集團長孫王泉仁結婚，風光嫁入豪門，但兩人在2017年爆出婚變，麻衣後來帶著孩子回日本生活。

長谷川潤：

性感女神長谷川潤2011年宣布和住在夏威夷的台裔男David結婚，並生下1兒1女，但這段婚姻因兩人聚少離多，於8年後告終。

網友發現廣告中福原愛手上拿的日文書有玄機。 (取材自推特)
網友發現廣告中福原愛手上拿的日文書有玄機。 (取材自推特)
網友發現廣告中福原愛手上拿的日文書有玄機。(取材自推特)
網友發現廣告中福原愛手上拿的日文書有玄機。(取材自推特)

福原愛 江宏傑 日本

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