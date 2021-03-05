林志玲、AKIRA 台日聯姻幸福代表

林志玲(右)和AKIRA成為台日聯姻幸福代表。(本報資料照片)

日本 桌球天后福原愛和台灣 桌球金童江宏傑爆出婚變，江宏傑公司也鬆口認：「異國婚姻的確有很多事情，需要雙方一起努力。」由於「台日聯姻」已有多對觸礁，相形之下，台灣第一名模林志玲 與放浪兄弟成員AKIRA無疑成了台日聯姻最幸福的代表。

林志玲2019年6月宣告嫁給AKIRA，夫妻在各自領域發光發熱，婚後相輔相成，雙方都有更多市場，也吸引不少台灣、日本商品的代言活動。而他們的結合也帶動日本和台灣的交流，放浪兄弟以及師弟團赴台互動更頻繁，而每次見到AKIRA時，中文都更進步了一點，足見他為老婆努力克服語言隔閡。

他們婚後生活也不因時間、距離、文化受影響，林志玲曾在受訪時表示，「結婚之後，幾乎他在哪，我就會飛去哪，我覺得當有心想要在一起，你的時間、工作等，其實都可以克服和安排。」而她也透露理想的婚姻生活「我覺得理想的婚姻，是不理想的日子也可以一起共度，好的壞的都願意一起過。」AKIRA被問到兩人如何維繫感情，也是認為「主要是我們彼此的連結很強，即使相隔兩地，即使工作再忙碌，都能夠互相地信賴對方，也都隨時思念著對方、支持著對方，替對方著想」。他們婚後成為彼此最好的助力，也被網友盛讚，一致認為他們是台日聯姻最幸福的一對。