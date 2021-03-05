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福原愛婚變 小禎：婆媳習題難解 黃子佼：難斷家務事

娛樂新聞組╱綜合報導
小禎覺得婆媳問題難解。(本報資料照片)
小禎覺得婆媳問題難解。(本報資料照片)

江宏傑福原愛4年婚變，震驚台日兩地，年代「聽媽媽的話」常探討婆媽話題，對於「桌球CP」婚姻變調，主持人小禎受訪坦言很驚訝，「我看過他們兩個上的實境秀，當時覺得他們的相處方式滿可愛，看到新聞是有嚇一跳，但家家有本難念的經。」她也感嘆，婆媳確實是千古難解的習題，「但不管怎麼樣，都祝福他們。」

也是運動員之妻的嚴立婷說，「旁觀者不知道該說啥，當事人該自己說，不過，婚後不要跟公婆住，可住在隔壁或開門看到，但不要在同一個空間下，畢竟，不是自己的媽媽。」嚴立婷老公是籃球員張智峰，福原愛婚變，嚴立婷感同深受，「就像大家以為我很強勢，在家會使喚老公，根本沒有，而是老公使喚我，他常用美人魚姿勢跟我說我要喝茶，我就只能幫忙。」

將於4月17、18日兩天在台北華山Legacy舉辦讚聲演唱會的李玖哲，被問到江宏傑夫妻的事，僅表示大家都不是他們，沒有資格和立場猜測或說什麼，李玖哲也表示很想念老婆相馬茜，演唱結束後計畫返日與老婆團聚。

李玖哲去年赴台參加「全明星運動會」，因日本疫情嚴峻，不慎簽下「不再入境」同意書，導致與人在日本的老婆相馬茜已經7個多月沒見到面，只能靠視訊解思愁，李玖哲每次視訊一定會跟老婆說「我愛妳」。

而黃子佼4日受邀出席桃園「與書本的短程旅行-桃園市漂書運動」，「桌球CP」婚變，婆媳姑嫂、言語暴力、婚內出軌等消息，可說資訊大爆炸，他被媒體問到，表示：「自己也是新手夫婦，很多事正在學習，而婚姻是兩家族的事，清官難斷家務事。但期望雙方靜心成熟處理。」

黃子佼認為清官難斷家務事。(本報資料照片)
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