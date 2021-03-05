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邱澤片場超低調 林心如沒發現他

娛樂新聞組╱綜合報導
邱澤透露在拍攝「她們創業的那些鳥事」片場，會盡量讓自己隱形。(圖：GQ提供)
邱澤透露在拍攝「她們創業的那些鳥事」片場，會盡量讓自己隱形。(圖：GQ提供)

台灣藝人邱澤在「她們創業的那些鳥事」中飾演的「鄭義男」沒有太鮮明的特色，他接受雜誌專訪時分享：「我到拍戲現場就盡量把自己隱形，來去都是一個人，頂多放飯時和工作人員一起，低調到連林心如經過也沒發現是我。」

邱澤繼續表示：「平常我們習慣一遇到事情，就把情緒發洩出來。我和鄭義男相處時，會把聲音減少、自我放小、能量放低，練習的念頭是：『我的意見不重要，先聽別人想法再說。』」

從演出偶像劇，到入圍金馬獎，邱澤經歷許多內在的革命，他形容：「年輕時經驗不多，看待事情角度不夠多元，現在比較容易調整心態，試著從別的角度看待。怎麼選擇面對事情的方式，端看自己，所以我現在不太容易生氣，反而容易用幽默的眼光看事情。」並提到，在父親過世後，他才突然對「身為男人」這件事有很深刻的感受：「因為那時我突然覺得，未來要代替爸爸，一肩扛起照顧全家的責任了。」

聊到之前返台隔離期間，環顧家裡時邱澤突然發現：「自己有的東西真的太多，突然有種，感覺哪天我離開了，房子也是別人在住，車子也是別人在開。」於是他開始把不需要的、用不到的東西清乾淨。他沒有囤積，反而清空，像對生命有種超脫泰然。

邱澤說疫情讓人懂得活在當下，也更珍惜身邊的人事物，好好生活，「一切發生得太突然，原本以為不會改變的，突然改變了。若你還想依賴過去那種穩定感，只會讓自己更不穩定。」他也提到，等疫情結束，想去巴黎，想到另個地方看看別人怎麼生活，「表演來自生活，生活來自既有模式，很容易陷入框架。旅行讓我看看別人的生活，過一段別人的日子，讓自己愈來愈寬。」

邱澤在父親去世後，突然感受到「身為男人」的責任。(圖：GQ提供)
邱澤在父親去世後，突然感受到「身為男人」的責任。(圖：GQ提供)

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