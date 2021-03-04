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江宏傑胞姊駁「毒姑」 娛樂圈內還有這些「怪獸姑」

記者王郁惠╱綜合報導
江宏傑胞姊江恆亘(右)出道時，福原愛(左)曬與大姑合照。（圖：風和日麗提供）
江宏傑胞姊江恆亘(右)出道時，福原愛(左)曬與大姑合照。（圖：風和日麗提供）

福原愛與江宏傑結婚四年恩愛不再，日媒以「恐怖台灣老公與怪物家族」揭露兩人離婚原因，指江宏傑胞姊江恆亘不尊重他們夫妻隱私；前年江恆亘出道時，就曾反駁過自己是「怪獸大姑」，如今舊事重提，也不免讓人聯想起演藝圈頻傳的「毒菇(姑)之害」。

「毒菇」一詞源自小嫻2017年與何守正婚變時，先傳女方自導自演，後又出現何守正被指與健身房學員出軌等，但夫妻倆始終低調；反而是何守正遠嫁美國、法國的二姊、三姊極力回應，抨擊小嫻沒子宮，無法傳宗接代、婆婆不認同、姑媳不合、宗教信仰等原因導致婚變，遭網友反酸她們是「提油救火」，猶如「毒菇（姑）」。

另一位聲名狼藉的「毒菇」，則是去年10月袁惟仁因跌倒住進加護病房，昏迷指數從3進步到6~7，正當期盼外界的集氣時，袁惟仁住在英國的大姊袁藹玲，突然於臉書開嗆前弟媳陸元琪一雙兒女，批他們寡廉鮮恥，對袁惟仁不聞不問，卻又在媒體前惺惺作態。

袁藹玲的一席話令袁惟仁的兒女相當委屈，也遭網友重提袁惟仁是因外遇拋家棄子，怒批她是偏袒家人「什麼鬼話都講得出來的毒菇」。

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