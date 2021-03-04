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福原愛認交往前曾掙扎 江宏傑憶初見面：她總是凶巴巴

記者杜沛學╱綜合報導
江宏傑(左)、福原愛驚傳婚變。(本報資料照片)
江宏傑(左)、福原愛驚傳婚變。(本報資料照片)

台日乒乓界金童玉女江宏傑福原愛驚傳婚變，外界震驚，夫妻倆過去經常當眾放閃，對媒體提及愛情萌芽時的第一印象，江宏傑這樣形容福原愛：「當時她看起來總是凶巴巴的，而且頭髮梳得好緊好高喔，感覺就是一個不好親近的人。」

提到告白，江宏傑說：「當時其實很害怕被拒絕，可是又覺得遇到對的人了，於是就沒想太多。」結果告白訊息傳出後，福原愛竟消失兩周。

福原愛坦言當時陷入掙扎：「那時候我已經26歲了，如果是這個年紀交往的人，我就希望可以走到結婚，希望是認真地交往。而且小傑是台灣人，如果結婚的話，就要嫁到台灣去，長住台灣。所以我必須要想很久很久。」

後來江宏傑一一解開福原愛的疑問，讓對方安心，以結婚為前提交往。對於公開戀情後受到矚目，福原愛說：「我們講好了，不要管別人怎麼想，我們自己的幸福自己決定！」

兩人都會固定「開會」，溝通說出心裡的話，這是福原愛訂的規則。福原愛說：「我希望任何話都可以說出來，當心裡有一點點縫隙時，可以馬上合起來。所以要了解對方在想什麼，並且盡可能讓對方知道你的感受，這是維持感情最關鍵的地方。」殊不知這樣有原則地維繫婚姻，如今仍陷入婚變疑雲。

福原愛 江宏傑 台灣

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