白嘉莉72歲生日宴 韓國瑜夫妻、韓冰現身

韓國瑜(左)偕妻子、女兒出席白嘉莉(左二)的生日宴。（取材自臉書）

前高雄市長韓國瑜 選輸2020後，鮮少出席公開場合，1日他帶著老婆李佳芬和女兒韓冰現身72歲白嘉莉生日宴，讓網友發現韓國瑜和韓冰兩人都不一樣了。

白嘉莉日前PO出慶生照，到場祝福的有歐陽娜娜爸爸歐陽龍、伊林娛樂副董事長陳婉若、神祕嘉賓則是韓國瑜夫妻，她非常高興：「友情萬歲，感恩珍惜。」

韓國瑜看上去比之前豐腴一點，久違的韓冰則只有淡妝，穿皮裙，露出一雙辣腿，但依舊氣質優美充滿仙氣。網友紛紛在上面留言，「看到一家人又現身真的好幸福」、「市長更沉穩瀟灑、佳芬姐仍然漂亮，韓冰永遠氣質出眾」、「好溫馨的畫面」。

中時電子報報導，70年代紅極一時的「最美麗的主持人」白嘉莉，因主持「群星會」、「銀河璇宮」等節目走紅。29歲那年她選擇遠嫁給印尼 富商黃雙安，待在演藝圈僅僅10年。去年她從印尼返台舉辦新書發表會，也因為疫情的關係，她有機會留在故鄉台灣 1年。

據報導，白嘉莉透露有朋友找她到南部定居，她有考慮在台灣置產，不過買房子之後還要裝潢，未來會怎麼規畫都沒有定數，她表示一切隨緣。

白嘉莉在台灣都住在君悅飯店，她笑說沒有去算住房費燒了多少錢。