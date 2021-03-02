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炎亞綸改吳庚霖 本名演戲「我願意」

記者杜沛學╱綜合報導
炎亞綸以本名「吳庚霖」重回演員身分，演出邪教犯罪影集「我願意」。(圖：絡思本娛樂製作公司提供)
炎亞綸以本名「吳庚霖」重回演員身分，演出邪教犯罪影集「我願意」。(圖：絡思本娛樂製作公司提供)

炎亞綸宣布改以本名「吳庚霖」回歸演員身分，參演由絡思本娛樂製作公司製作、金鐘編劇吳洛纓、導演姜瑞智共同執導的邪教犯罪影集「我願意」，預計本月初開鏡，年底播出。

這是炎亞綸時隔8年與製作人徐志怡及導演吳洛纓再次合作。製作單位認為，炎亞綸是少數會關注各種層次與面向的藝人，劇中他飾演人氣巨星，將有如「英雄旅程」般洗盡鉛華。

對於以本名「吳庚霖」作為日後演員使用的名字，炎亞綸表示：「吳庚霖是自己從小被叫大的名字，所有生長到現在所經歷的感受，都是在這個名字生活之下而發生，比起藝名炎亞綸，本名觸碰到我內心層面的面積更大且更深。」

炎亞綸坦言想要回歸沒有被包裝過、被保護過頭的自己，期許藉由使用本名發展，打開內心的渠道，進而產生更多連結。他在戲裡將放下大明星身段：「想用皮膚去接觸這個角色，觸碰角色每個神經。」

炎亞綸表示閱讀劇本時相當興奮也害怕，認為該角與劇中的世界觀抽離，習慣塞滿日程，透過忙碌工作來展現自我價值，卻忘了用真實情感去明瞭各種情誼，好像其餘的自己不被他人喜歡，「跟四、五年前的我滿像的，讓我看到了那個充滿刺的自己，並且有點害怕。」

邪教犯罪影集「我願意」是台灣首見的影集類題材，旨在探討心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。

「我願意」前導海報曝光，畫面讓人不寒而慄。(圖：絡思本娛樂製作公司提供)
「我願意」前導海報曝光，畫面讓人不寒而慄。(圖：絡思本娛樂製作公司提供)

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