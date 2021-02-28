作家媽媽曾批演技 張鈞甯嗆：你來演好了

張鈞甯（右）現身作家媽媽鄭如晴（左）新書「沸點」分享會，獻花送茶壺，為母親站台，展現母女好感情。（記者林俊良／攝影）

台灣藝人張鈞甯現身作家媽媽鄭如晴的再版新書「沸點」分享會，近來她主演的電影「緝魂」獲好評，媽媽則罕見在社群網站 寫了一段影評，並「內舉不避親」大力推薦該片，張鈞甯笑稱以前作品受媽媽指教時，常很不服氣，還會對媽丟一句：「你來演好了！」直到看到媽媽描繪筆下人物內心細膩轉折，對「鄭老師」的見解心服口服。

分享會上，張鈞甯除了獻花外，還送上一只造型復古的不鏽鋼「茶鈷（茶壺）」，和媽媽鄭如晴的小說 書名「沸點」相呼應，象徵水煮開後會鳴笛，新書也將「一鳴驚人」。「沸點」在1998年出版，張鈞甯大約在高中時已拜讀過媽媽的作品，她說，小時候常因準備考試而熬夜，但每次都會看到媽媽也挑燈夜戰，她常感納悶：「大人不是已經解脫、不用考試了嗎？那時不明白，後來才知原來媽媽在寫小說。」在她心中，媽媽一直是戰力鬥極強的女性，當年她在拚論文，媽媽46歲，竟也跟著進修考研究所，在48歲那年拿到碩士學位，印象中媽媽不是在看書就是寫東西，「我都是寫完功課，想要她帶我出去玩的那一個，哈。」

鄭如晴著作「沸點」相隔23年再版，被問到「沸點」是否改編成影視作品、找張鈞甯演出，母女合作拍片，媽媽認為可促成佳話，張鈞甯則笑稱要當監製，對媽說「因為如果我是製作方，就換我盯你了，我們就互相盯對方吧！」母女愛鬥嘴，像姐妹像朋友，她說之前媽媽老喊「沒人愛」、「寂寞」，姊姊就從上海空運寄來一束花送給媽媽，貼心舉動，讓鄭如晴直呼：「兩個女兒永遠是我的愛慕者。」

港星吳孟達 傳出病危，張鈞甯剛出道時曾和對方合作「白色巨塔」，聽聞吳孟達的事，她坦言很震驚，但因才獲知消息，祈禱前輩能挺過這一關，「他是很專業的前輩，對人也很和善，希望他早日康復。」