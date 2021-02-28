上街被嗆：別再復出了 羅志祥：我會改進

羅志祥正式宣告復出。（取材自Instagram）

台灣 藝人羅志祥 （小豬）因桃色糾紛形象大傷，舊愛周揚青則聲勢大旺，走出網路成為藝人。而小豬神隱10個月之後，日前以YouTube頻道正式復出，推出「羅志祥喬裝走上西門町街頭真實聽見民眾聲音」的街訪影片，當中「若羅志祥是男朋友會怎麼樣」一題頻繁出現，有民眾怒嗆「剁GG」，也有人說：「不要再復出了。」

41歲的小豬在影片中喬裝成西門町的清潔員工，過去推出多張唱跳專輯，但有人直言對他印象最深刻的部分是「時間管理大師」，在他表明真實身分之後，則建議他過好自己的生活就好，不要過度在意外界看法；另有民眾直嗆小豬就是渣，希望他不要再那麼渣，當小豬表明身分，民眾則說「對不起」，小豬回應：「我做這個想聽到最真實的聲音，我會改進。」

而他先前因在住宅頂樓蓋游泳 池遭轟，民眾真心建議不要亂蓋游泳池，小豬再度否認，稱那只是造景；另有人認為小豬不該再度犯錯，建議他不要再亂搞。

對於民眾的評論，小豬最後表示：「我們常常會透過網路得到一些訊息，但今天這次我們跳出了網路，去做一個人與人之間最真實的聲音，然後也感謝大家還是願意會給我機會。」