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難忘吳孟達暖心合作 葉全真愣住 康康大哭

記者楊起鳳、陳慧貞／綜合報導
吳孟達(左)與葉全真曾一起演出「新烏龍院Ⅱ」。（本報資料照片）
吳孟達(左)與葉全真曾一起演出「新烏龍院Ⅱ」。（本報資料照片）

港星吳孟達在跟著周星馳前，早就大紅過一輪，是港星中和台灣製作單位淵源最深的一位。

1979年香港TVB鄭少秋主演「楚留香」，吳孟達飾演楚留香的生死之交胡鐵花，這劇不僅在香港叫座，1982年於台灣播出時，最高收視率更衝到70%。一舉改變台灣電視生態，也讓吳孟達順勢到了台灣發展，當年台灣為了邀請他，一天給他高達55萬台幣（約1.95萬美元）的天價。

1994年後，和台灣的林志穎、郝劭文、葉全真等合作了很多部喜劇電影，葉全真表示，光是和吳孟達就合作超過10部以上的作品，有一次她去中國大陸客串演出，才到飯店就有人說要請她吃飯，她一看就是吳孟達。

葉全真說：「他就是那種會讓你覺得他一直很關心你的人」，吳孟達每次放飯都會要她坐在旁邊，然後買一些小菜給她吃，告訴她在大陸人生地不熟，就是要特別關照她。

2017年導演朱延平拍新版烏龍院在大陸出外景，葉全真受邀回去拍一個長大版的彩蛋，她一到飯店又有人說要請吃飯，結果又是吳孟達，她說：「那時候達哥看起來瘦很多，我有問他身體還好嗎?他說就是心臟不太好但是沒關係。」那次一別後則是聽到他辭世的消息，葉全真說：「我真的愣在新聞前面好久，懷疑這是真的嗎？」

康康第一次當導演拍電影「十萬夥急」，吳孟達也特地赴台跨刀相助，還給康康許多意見，日前消息出來，康康大哭許久停不下來。

吳孟達在「白色巨塔」飾演頑固霸道的醫院外科主任，他雖然是香港演員，但其實是廈門閩南人，閩南語也是他的母語，在台灣拍戲時，吳孟達與演員、工作人員很常用台語溝通，讓劇組人員大吃一驚。

曾在劇中飾演兒子的李㼈提到私下與吳孟達互動，形容「達叔」向來給人搞笑印象，其實私下完全不搞笑，但很照顧工作人員，每天都請客，足見其海派性格。

康康(右)和吳孟達在「十萬夥急」有許多搞笑演出。（圖：華映提供）
康康(右)和吳孟達在「十萬夥急」有許多搞笑演出。（圖：華映提供）

吳孟達 台灣 香港

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