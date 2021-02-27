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諾蘭、奉俊昊都在這嶄露頭角 台片「安眠旅舍」影展掃3獎

記者陳建嘉／綜合報導
黃騰浩在「安眠旅舍」演出一名神秘旅館的櫃檯人員，演技大突破。（圖：好威映象提供）
黃騰浩在「安眠旅舍」演出一名神秘旅館的櫃檯人員，演技大突破。（圖：好威映象提供）

向來是培育電影大師搖籃的第27屆「Slamdance影展」日前公布得獎名單，由新銳導演王凱民（KEFF）執導，宋芸樺、黃騰浩主演的台灣電影「安眠旅舍」（Taipei Suicide Story）強勢橫掃，勇奪最佳影片、觀眾票選獎，而黃騰浩也拿下最佳演出，導演王凱民、宋芸樺以及黃騰浩都回應感謝，希望該片能趕快在台上映，讓他們得以宣傳，與台灣影迷互動。

「Slamdance影展」多年來持續發掘許多世界知名大導演，像是諾蘭（Christopher Nolan）、奉俊昊以及「宿怨」（Hereditary）導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）的首部作品，都是在此影展曝光。此次「安眠旅舍」能夠受到這麼大的肯定，以45分鐘的中長度影片，讓影展破格錄取，還順利拿下影展史上史無前例的大三元肯定，導演王凱民的未來創作之路備受看好。

導演王凱民表示：「我誠心感謝所有參與這部作品製作的演員與工作人員，你們的支持與信任成就了這部電影。尤其感謝從一開始就支持我的製片馬君慈（Amy Ma），兩位主角宋芸樺、黃騰浩認真努力的給出最好的演出。雖然這部電影的主題有些黑暗，但在台灣與一群美好的台灣人共同完成這部片是我人生中最棒的愉悅之一，我希望未來能夠持續在台灣繼續創作下去。」

黃騰浩收到消息時，一時之間還不大敢相信，他說：「首先要先謝謝導演、製片人Amy、宋芸樺、選角東東、凱翔，對於我的信任讓我有這個機會演出這部作品。收到得獎訊息的第一時間當然感到非常驚訝，但也很謝謝影展給與的肯定，作為演員能夠在這個規模的影展得獎，是一件非常榮幸的事。」宋芸樺則回應：「收到這麼好的消息很興奮，也很開心能和團隊的大家一起完成這個作品，期待『安眠旅舍』今年很快能跟大家見面。」

「安眠旅舍」講述一間提供客人選擇各式各樣自殺方式的旅館，由黃騰浩飾演的櫃台服務人員與宋芸樺飾演的客人相遇的奇幻故事，是一部看似冷冽卻又充滿溫暖的作品。電影公司表示將於今年上半年安排登上大銀幕，讓觀眾感受這部受國際肯定的台灣電影。

宋芸樺得知「安眠旅舍」在國際影展奪三大獎，開心回應「期待很快跟大家見面」。（圖：...
宋芸樺得知「安眠旅舍」在國際影展奪三大獎，開心回應「期待很快跟大家見面」。（圖：好威映象提供）
黃騰浩（左）、宋芸樺（右）主演「安眠旅舍」，是一部看似冷冽恐怖，卻又充滿溫暖的作...
黃騰浩（左）、宋芸樺（右）主演「安眠旅舍」，是一部看似冷冽恐怖，卻又充滿溫暖的作品。（圖：好威映象提供）

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