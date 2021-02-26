我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠死亡突破5萬大關 在全球「國家」排名14

抗變種病毒！輝瑞測試加強劑 莫德納研發新疫苗 

簡嫚書顛覆文青形象 為「鳥事」解放D奶好身材

記者杜沛學／綜合報導
簡嫚書演出「她們創業的那些鳥事」打破外界對她文青的印象。(記者曾學仁／攝影)
簡嫚書演出「她們創業的那些鳥事」打破外界對她文青的印象。(記者曾學仁／攝影)

簡嫚書在電視劇「她們創業的那些鳥事」中飾演「林美季」一角，穿著火辣、面對男人嗲聲嗲氣，顛覆過去外界對她文青的印象，被問到展露傲人雙峰，簡嫚書透露：「有因為演美季，知道幾家內衣滿厲害的。」劇組為她特別訂製內衣，她笑說怕之後被拿來拍賣，「很尷尬，我還是自己先收起來好了。」

拍攝「她」劇時，簡嫚書剛生完二女兒約四個月，差不多已退奶，她也一度擔心因退奶胸部鬆扁，但又不想邊工作邊哺乳，因此等到完全退奶後，趕緊吃花生豬腳補充膠原蛋白。她透露私下大多都穿運動內衣，因為演「美季」，才穿上有鋼圈的內衣，挺出平日藏起來的D奶。

簡嫚書透露，「她」劇也是髮型師老公雲昌隆第一次看她演的戲，是否對她展露身材給出評價？她笑說：「他只說我的頭髮都很好看，他有職業病！」至於身材，「他可能不好意思說吧。」 但日前與其他好友們一起露營，順便看播出，她感受到老公在其他男性友人面前有點「驕傲」，「他有散發一些開心的笑容，但也有可能恥笑，我寧可解讀為是驕傲。」

不過要展露身材也是簡嫚書演出「她」劇壓力來源之一，此外還有與許多前輩合作、角色和自己差很大等壓力，因為「美季」這個角色是簡嫚書自己積極爭取而來的，她更有不能搞砸的焦慮，一度心想如果演不好就要退出演藝圈，但有另一種想法是，如果成功，她可以「美季」之姿重新出道。

拍賣

上一則

「金曲歌后」高勝美 現身澄清沒有落魄發福

延伸閱讀

李誕為女性內衣帶貨 一句「躺贏職場」引發撻伐

李誕為女性內衣帶貨 一句「躺贏職場」引發撻伐
男假扮女性誘9人當內衣女模 16歲女拍裸體片給他

男假扮女性誘9人當內衣女模 16歲女拍裸體片給他
新聞評論／拜登的反歧視巴掌 狠狠打在蔡政府臉上

新聞評論／拜登的反歧視巴掌 狠狠打在蔡政府臉上
奶罩變口罩？日本友人寄來特殊造型款 她一看超尷尬

奶罩變口罩？日本友人寄來特殊造型款 她一看超尷尬

熱門新聞

吳秀波、陳昱霖。(取材自微博)

搞父女戀出軌 形象大崩 吳秀波傳不再演戲了

2021-02-18 22:56
黃曉明爆夜店美女圍繞照，與Angelababy婚變傳聞再起。（取材自微博）

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

2021-02-17 20:04
劉德華透露陪女兒在家網上上課，自嘲似重新開始讀書，不過因為陪讀書的關係，有時也會忍不住罵女兒。（圖：台灣映藝提供）

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

2021-02-19 10:32
「鐵達尼號」李奧納多狄卡皮歐與凱特溫絲蕾的搭配，風靡不少觀眾。（取材自IMDb）

馬修麥康納曝「鐵達尼」試鏡超好 卻輸給亂來的李奧納多

2021-02-20 23:55
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

2021-02-15 02:26
隋棠曝「女兒視角」私密照。圖／截圖自IG

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

2021-02-22 15:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料

嚴重恐致死！自中國非法進口 美回收近10萬磅火鍋底料
報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施
拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒
為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點

殖利率閃漲嚇壞投資人 道股重挫560點