簡嫚書顛覆文青形象 為「鳥事」解放D奶好身材

簡嫚書演出「她們創業的那些鳥事」打破外界對她文青的印象。(記者曾學仁／攝影)

簡嫚書在電視劇「她們創業的那些鳥事」中飾演「林美季」一角，穿著火辣、面對男人嗲聲嗲氣，顛覆過去外界對她文青的印象，被問到展露傲人雙峰，簡嫚書透露：「有因為演美季，知道幾家內衣滿厲害的。」劇組為她特別訂製內衣，她笑說怕之後被拿來拍賣 ，「很尷尬，我還是自己先收起來好了。」

拍攝「她」劇時，簡嫚書剛生完二女兒約四個月，差不多已退奶，她也一度擔心因退奶胸部鬆扁，但又不想邊工作邊哺乳，因此等到完全退奶後，趕緊吃花生豬腳補充膠原蛋白。她透露私下大多都穿運動內衣，因為演「美季」，才穿上有鋼圈的內衣，挺出平日藏起來的D奶。

簡嫚書透露，「她」劇也是髮型師老公雲昌隆第一次看她演的戲，是否對她展露身材給出評價？她笑說：「他只說我的頭髮都很好看，他有職業病！」至於身材，「他可能不好意思說吧。」 但日前與其他好友們一起露營，順便看播出，她感受到老公在其他男性友人面前有點「驕傲」，「他有散發一些開心的笑容，但也有可能恥笑，我寧可解讀為是驕傲。」

不過要展露身材也是簡嫚書演出「她」劇壓力來源之一，此外還有與許多前輩合作、角色和自己差很大等壓力，因為「美季」這個角色是簡嫚書自己積極爭取而來的，她更有不能搞砸的焦慮，一度心想如果演不好就要退出演藝圈，但有另一種想法是，如果成功，她可以「美季」之姿重新出道。