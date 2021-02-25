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白嘉莉40年來首合體胞妹 難忘被百歲人瑞告白

記者陳慧貞╱綜合報導
白嘉莉（中）、白菲比姊妹接受齊豫（右）訪問，是姊妹相隔40年來首次同台錄影。(圖：大愛台提供)
白嘉莉（中）、白菲比姊妹接受齊豫（右）訪問，是姊妹相隔40年來首次同台錄影。(圖：大愛台提供)

在台灣有「最美麗主持人」美譽的資深藝人白嘉莉，在29歲當紅之際，遠嫁印尼富商黃雙安；去年她自印尼返台出書，近期又辦畫展，她特別請在澳洲的妹妹回台陪她，姊妹一起接受齊豫主持的「點燈-人生好風景」訪問，而這竟是姊妹相隔40年來首次同台錄影。

過去白嘉莉和妹妹白菲比相隔兩地，她在印尼，妹妹則在澳洲聯邦政府電台當廣播主持人、記者，每次想邀姊姊上節目都被拒絕，後來白嘉莉嫁到印尼後未再現身螢光幕，沒想到這次返台出書、辦畫展，反而促成姊妹一起上節目的機緣。

節目中，白嘉莉聊她生命中最重要的人黃雙安，提到老公2018年過世，回憶41年的婚姻，彼此沒吵過架，留一句名言：「爭了理就會輸了情」。

白嘉莉返台出書、辦畫展，一待就是一整年，她笑稱，自己很少在一個地方待超過一個月，這次不但待了一年，還是自從遠嫁印尼後，第一次在台過年，也因此有機會造訪朋友，還去了台東、台南等地觀光，感受濃厚人情味。

辦畫展時還有粉絲戴著口罩追著她跑，有人眼眶含淚、有的已是爺爺奶奶，看到她甚至不敢相信：「妳是真的嗎？讓我摸摸好不好？」竟還有百歲人瑞對她說：「我從小看妳的節目長大！」讓她啼笑皆非。

赴台一年來，白嘉莉以五星級飯店為家，住房費相當可觀，粗估一整年約220萬台幣，她笑稱還沒有真正算過，只是圖個和友人會面、接待訪客的方便性，目前也有朋友邀她到南部住，她則考慮在台置產，不過，尚未有定數，一切隨緣。

印尼 畫展 澳洲

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