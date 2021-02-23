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張菲邀圍爐 恆述吻費玉清泯恩仇

記者林怡秀╱綜合報導
恆述法師22日表示現在家庭關係良好。(記者黃義書／攝影)
恆述法師22日表示現在家庭關係良好。(記者黃義書／攝影)

恆述法師去年3月被爆出借高利貸，欠下3000萬(台幣，下同，約100萬美元)巨款，並指責兩個弟弟張菲、費玉清未伸出援手，姊弟情瀕臨破裂；最近她再度大動作開記者會，表示已和弟弟們破冰和解，過年還一塊吃年夜飯。

恆述去年在記者會上大罵張菲和費玉清小氣摳門，還說兄弟倆欠她2億，分別是「失憶」和「回憶」，姊弟關係降到冰點。她最近開記者會宣布成立新門派，被問到農曆年是否有和弟弟們團聚？她笑回，早在去年端午節，張菲就透過姪子聯絡她，邀她回去，過年前更接到張菲秘書打來電話，請她回家一起吃年夜飯。

恆述說，自己本來還有點矜持，「我想我的『2億』怎麼辦呢？後來經過眾人調解，所以在年三十那一天，我回家了。」

她描述當時費玉清也在，「我們抱在一起，我說親愛的小哥，請你原諒我庚子年遇到爛人爛事，小哥說姊姊我們永遠都是一家人。」她還透露自己親了費玉清一下，一吻泯恩仇，姊弟親情一切盡在不言中。

至於小哥有後悔封麥嗎？恆述說「他後悔了，他說應該提早10年就要退休了。」她則自嘲太晚出家，「東方維納斯都變成了澳洲袋鼠。」

對於姊弟三人是否有可能合作，恆述坦言和小哥應該是不可能，因為小哥對演藝圈已經不再戀棧，「但菲哥沒有說過要退出呀」，認為和張菲兩人未來應該有機會合作。

張菲(左)、費玉清兄弟除夕夜一起吃團圓飯。(本報資料照片)
張菲(左)、費玉清兄弟除夕夜一起吃團圓飯。(本報資料照片)

澳洲 美元 退休

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