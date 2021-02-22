「怎麼有人這麼可愛」 吳大維對老婆一見鍾情

吳大維現在是標準的愛家好男人。（記者黃義書／攝影）

54歲美籍華人演員吳大維2018年5月和愛情長跑的老婆修成正果，兩人結婚很低調，不僅沒辦婚禮，連婚紗照都沒拍，過去他曾和孟廣美、林熙蕾、徐懷鈺等女星交往，情史豐富，對於為何甘心走入婚姻，他自嘲是被老婆的外貌吸引，也坦言當時媽媽身體不好，「結婚也是想讓老人家開心一下」，完成媽媽想看他成家的心願。

吳大維凡事以老婆意見為主，對老婆可說是言聽計從，問他老婆哪一點最吸引他？他說「她可以當你的朋友，而且我是個外貌協會的人，我第一次看到她的時候，就覺得怎麼有人可以這麼可愛。」吳大維說自己是外貌協會很有說服力，因為他的前女友們個個都是大美人，不過老婆絲毫不介意，他還跟老婆開玩笑「起碼我眼光還不錯」，夫妻倆互動就像朋友。

他也透露年過50才定下來的原因，「因為年輕的時候看太多了，身邊朋友結了離結了離，我有個同學很早就結婚，他對老婆很好，但有天老婆就突然說要離婚，在美國 那地方提離婚，他要分給老婆車子房子，還要付贍養費，很慘。」

問他也是把房車都登記在老婆名下嗎？他賊笑「有一些，看情況啦，比如我現在還沒拿到台灣 身分證，買車就放她名下，會比較方便。」他預計年中就要去辦台灣身分證，盼能在台灣落地生根。

吳大維年輕時是情場浪子，後來遇上當護理師的老婆，對她一見鍾情，兩人也走入婚姻，並有了愛的結晶，他對老婆十分寵愛，卻在陪產時不小心出包，「她生完以後，護理師要我去外面等，說要再整理一下，要我30分鐘再回來，那我就去買杯咖啡 ，結果老婆15分鐘就出來了，我還在買咖啡。」

老婆後來對他抱怨「你知道那感覺有多爛嗎？一出來喊XXX的家人，結果找不到」，吳大維自嘲還好老婆當時剛生完，沒力氣找算盤讓他跪，「但她還是用盡全力把我罵得跟豬頭一樣。」他自知理虧，乖乖挨罵，而他全程陪產，親眼見識到老婆血淋淋的產程，不過本來就愛看血腥片的他十分淡定，「我事前還準備了兩個攝影機要紀錄，腳架也帶了，後來才知道不能拍。」