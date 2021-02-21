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李友廷沒偶包 只想唱到45歲 寫歌到60歲

記者王郁惠／綜合報導
李友廷只想當歌手到45歲，餘生計畫在電玩世界生龍活虎。（記者林澔一／攝影）
李友廷只想當歌手到45歲，餘生計畫在電玩世界生龍活虎。（記者林澔一／攝影）

台灣創作歌手李友廷推出第二張專輯「如果你也愛我就好了」，他自出道後陰柔外型、迷幻嗓音，與師兄林宥嘉激似，「被別人說像誰沒這麼在意，尤其又是宥嘉老師，榮幸的事情」，他從選秀出身、出道前當過五年的街頭藝人，自爆其實又宅又沒偶包，「我的目標是唱到45歲、寫歌到60歲，然後就一直打電動」。

他雖然沒在玩手遊，但其實他在電玩得意的豐功偉業，就是在「魔獸世界」打到世界排行榜第二名，並維持一個禮拜，他笑說：「這在我心中是小小成就。」

目前因衝演藝事業較少練功，但他也盼60歲退休後，依舊在電玩世界生龍活虎。31歲的他演藝事業起步晚，目前單身一年多，自曝喜歡性格聰明、幽默的女生，像女模刑鹿與女星温貞菱就是他的理想型，但也表示「一整天工作回家就想休息，這時候跟我在一起，會耽誤其他人、造成別人困擾，還是不要好了」。

李友廷在選秀節目憑自創曲「誰」奪得冠軍，而後師妹Karencici翻唱成為HBO影集「做工的人」片尾曲，MV在YouTube點閱也比原唱高，他笑說：「前陣子盧廣仲、Waa（魏如萱）也有翻唱，被殺得心甘情願，把我當一個60分的標準，很榮幸！」

李友廷也表示自己是創作歌手，不在意翻唱超越原唱，因為未來自己會有更多的代表作，而每個歌手的目標都是登上小巨蛋開唱，他則謙虛表示：「期待自然發生！」

台灣 退休 YouTube

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