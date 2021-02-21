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梁靜茹發文「不強求 好聚好散」 掰了總裁男友？

娛樂新聞組／綜合報導
梁靜茹PO出「個性不合的好聚好散」字眼，遭疑感情生變。（取材自微博）
梁靜茹PO出「個性不合的好聚好散」字眼，遭疑感情生變。（取材自微博）

歌手梁靜茹去年認愛「畢加索國際企業」的總裁林達光，豈料時間約莫三個月之際，她突然在IG的限時動態發文「世界上的任何關係不強求，個性不合的好聚好散」，抒發心境的內容遭疑感情生變。

兩人雖不常公開放閃，但去年她在小巨蛋開唱，男友深怕讓她分心，刻意不透露欣賞哪天的場次，但不忘送花到後台替她打氣，署名「Darwin Lin」之外，在卡片上浪漫寫著「繞『梁』天籟，激『靜』皆美，沁『茹』心弦」，特地以梁靜茹的名字仿效藏頭詩方式寫了12字的小情書，讓人稱羨。

她也甜蜜分享兩人必用愛心表情符號，打趣形容談戀愛後變得有點忙，需好好運用時間，撥出多少時間給男友？她笑說：「就看經紀人給我多少時間囉。」大方侃侃而談新歡，不難看出她沉浸於戀愛中的喜悅。而她情人節當天和粉絲分享自拍美照，看得出幸福滿滿，可是她突然在IG發文，讓粉絲猜測恐是戀情生變，目前尚未取得回應。

鏡週刊報導，歌手梁靜茹在2019年宣告結束9年婚姻，單身一年後，終於在2020年11月傳出新戀情，男友是56歲的林達光，被目擊約會現場，甜蜜地在路邊接吻，讓許多粉絲都開心地獻上祝福。

梁靜茹

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