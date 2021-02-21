「天橋上的魔術師」耗資700萬美元 史上最貴台劇

「天橋上的魔術師」自一群從小在中華商場成長的小朋友故事開始。（圖：公視、myVideo提供）

投資逾2億（台幣，下同，約700萬美元），號稱史上最貴、年度最強台劇 「天橋上的魔術師」登場，劇中重現80年代台北中華商場榮景，拍攝期間原貌呈現的商場風華即已吸引不少民眾懷舊朝聖，日前劇組釋出的6分鐘預告中，由莊凱勛飾演的魔術師、孫淑媚演出的鞋店老闆娘和數名活潑天真的童星敘述夢想的開始，三大看點令人期待。

「天橋上的魔術師」改編自作家吳明益同名著作，為重現當年中華商場風貌，劇組耗資8000萬元於新北市汐止區一處2.5公頃空地上，憑空打造復刻版中華商場，片場還原當年商場一樓至三樓的50間店面及住家，所有細節質感都由美術團隊透過前期資料搜集、田調，以及與劇組、導演 不斷溝通後搭建而成。

中華商場是不少五、六年級生的回憶，劇組拍攝期間還吸引不少名人朝聖，黃子佼也到片場留下足跡，想起當年省下零用錢，大老遠跑到中華商場就是為了到「佳佳唱片」買卡帶；蔡康永對中華商場的印象，直呼有些神祕的店舖，就像哈利 波特裡的斜角巷，勾起人無限回憶；連總統蔡英文也在臉書大力推薦這部影集，直言小時候常和家人去「點心世界」，對該店經典組合「鍋貼、酸辣湯」印象最深刻。

「天橋上的魔術師」不僅由獲獎無數的金獎團隊領軍，導演楊雅喆、美術指導王誌成 、最佳攝影陳克勤、最佳造型設計王佳惠、最佳音效杜篤之、以及金曲獎最佳製作人黃韻玲等傾力打造，劇中更搭配多首當代流行金曲，還有韓片「寄生上流」視覺特效團隊助陣，預告片中的「天橋動物守護靈」石獅子、萌貓、斑馬、小白文鳥、小黑人等，透過動畫增添魔幻神秘風采。

演員陣容也是一大看點，有別於印象中的穿著燕尾服的魔術師，莊凱勛變身留著長髮、指甲塗黑，蹲坐天橋上的魔術師，孫淑媚燙著爆炸頭、滿口髒話的鞋店老闆娘，楊大正則演出鞋店老闆，金馬港星袁富華更獻出台劇第一次，飾演西服店裁縫師，演出鞋店小兒子的李奕樵和莊凱勛對手戲頗多，一天真話多、對世界充滿純真好奇，一歷盡滄桑神秘難測，一小一大強烈對比，對手戲精采萬分。