恭喜！趙小僑不放棄 41歲拚子成功 宣布：我懷孕了！

趙小僑宣布懷孕喜訊。(取材自臉書)

41歲的趙小僑與老公劉亮佐（斗哥）結婚三、四年來，一直嘗試懷孕，人工受孕過程辛苦，1月中出席記者會時才說，若今年再不成功就要放棄，沒想到19日就宣布好消息：「致所有一路以來關心我的朋友們，謝謝你們，很開心可以和大家說：我懷孕了！」

趙小僑分享一路以來的過程：「一年多做試管的過程，我身邊的人包括我老公斗哥以及最希望有弟弟妺妹的子銓，到最後都不忍心看我打那麼多針、吃那麼多藥、身體那麼不舒服，他們都希望我放棄，也一直告訴我已經有一個那麼棒的子銓了，其實也不需要再一個小寶寶，但是過了40歲的我越來越清楚自己生命中最重要的事，所以即便我有兩年為了調理身體不噴香水、不染頭髮、調整作息⋯，甚至刻意推掉我熱愛的戲劇演出，也不積極參與影視工作，但我還是沒有遺憾的努力到現在，我只能說這一路以來真的非常辛苦，也完全能體會非常多和我有一樣的狀況想要有寶寶的媽媽們的身心狀態，我真的衷心地祝福每一個想成為媽媽的女性朋友，在不久的將來都能夠有最好的結果。」

趙小僑繼續表示：「這一年多的求子路，我經歷了一次人工受孕，兩次試管失敗，他們常説我是勇氣媽咪，但我必須說我的勇氣來自於所有人對我的關心與支持，不管是家人、朋友、粉絲、醫生和醫護人員，是大家一點一滴的溫暖累積出我的勇氣，能夠順利懷孕我真的真的非常開心，但是我更希望能夠把這樣的幸運與喜悅分享給正在求子路上努力的女性朋友們，希望每一位在求子路上的勇氣媽咪們都能夠有最好的結果。」