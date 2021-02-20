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柯俊雄之子柯鑑育承衣缽 「東經北緯」亮相

記者陳建嘉／綜合報導
柯俊雄之子柯鑑育（右）遺傳父親「戲」胞，與新銳男星鄭凱（左）演出電影「東經北緯」。(圖：Catchplay提供)
柯俊雄之子柯鑑育（右）遺傳父親「戲」胞，與新銳男星鄭凱（左）演出電影「東經北緯」。(圖：Catchplay提供)

柯鑑育曾是世大運的水球國手，又是影帝柯俊雄的兒子，沉澱多年後終於帶來首部主演電影「東經北緯」，他受訪時透露從小就被父親期盼能接棒進入影壇，但他不想受星二代盛名之累，雖曾在2018年協助完成紀錄片「柯俊雄電影人生」入鏡，卻遲遲未能下定決心，如今被導演袁緒虎多次熱忱邀約打動，才願意演出。

自從父親離世之後，柯鑑育坦言拍電影，也是他緬懷父親的方式之一，這次在導演袁緒虎與影帝吳朋奉的引導下，讓他能以親身經歷的濃厚父子感情，投入電影故事情節，他認為自己飾演的「顏東經」性格內斂、溫和內向且熱愛大自然，「他從小在父親的影響下長大，跟隨著父親的腳步，尋找傳說中隱藏在大海深處的寶藏，長大之後，終於明白這份大海的寶藏對於自己的意義是什麼」。

柯鑑育個性低調，對表演仍是新手，在已故的「三金影帝」吳朋奉的教導下，才慢慢地在鏡頭前找到自信，「朋奉哥總會親自指點我們，無論他當天有沒有戲，他都會因放心不下而出現在片場；他從不說教，但會讓我們不斷重複練習某一句台詞之後，直到抓住整場戲的精髓，才讓我們在鏡頭前演出。」由於吳朋奉去年5月因腦中風逝世，也讓他難掩感傷的地說：「只是這樣的良師益友，今後再也見不到了。」電影將於3月5日上映。

已故影帝吳朋奉（右）在遺作「東經北緯」中，飾演柯鑑育（左）、鄭凱（中）的父親。(...
已故影帝吳朋奉（右）在遺作「東經北緯」中，飾演柯鑑育（左）、鄭凱（中）的父親。(圖：Catchplay提供)

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