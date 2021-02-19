瘋玩Clubhouse 陶晶瑩：比主持燒腦

陶晶瑩近來著迷在Clubhouse新軟體中。（圖：泰坦星文創提供）

台灣 藝人陶晶瑩（陶子）瘋Clubhouse ，年前一路開房開到初二，讓她累到懷疑人生，她心有餘悸說：「跟電視、廣播完全不同，真的太燒腦了。」

演藝圈近來都在迷Clubhouse，陶子也中毒了，年前就開始規畫題目、發來賓上去聊天，每一次很快滿上限5000人，她說，「你想想，特斯拉 執行長馬斯克開房，大家進去就是想聽他的經驗，我也不能瞎聊，方向內容都得先想過。例如聊女文青那集，我就把賈靜雯、林心如、許哲珮和魏如萱都發進來，理科太太和阿信也來聊，內容扎實精采，才不負聽眾。」

陶子說，除了定題目時要找書準備內容，更難在開始後得全神專注，有些人說話坑坑疤疤，你就會看到房內的人數迅速流失，「說話是一種魅力，不是人人都行的。而Clubhouse跟廣播、電視比更難，在於，前兩者都有特定結束的時間，但這個，隨時有60、70人在等你發言，那種排隊給的壓力，我一開房聊就是三、四個小時，對平時早睡的我，竟聊到凌晨1、2時，真的太費勁了。」

聊人生、聊命運，聊逆風而行，過程竟也吸引到和尚加入討論，是她覺得新奇有趣的地方，「那照片，就是他穿法師服的樣子」。聊得太辛苦，她在年初二打定主意休息一陣，「我幾乎整個年都不見了，又忙又累，最後打開電腦，用繪圖軟體畫畫，慢慢找回內心的平靜。」未來還玩不玩？「先讓我喘口氣。」

近來演藝圈傳出她和資深經紀人葛福鴻合約結束，將另尋東家，她說，「是我的唱片合約結束，不是經紀，我跟葛姐的合約會到60歲以後，目前暫時不會改變。」