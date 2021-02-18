陳意涵不會記重要節日 怕被離婚要刺青老公生日

邱澤(右起)、陳意涵、宥勝出席宣傳新戲「她們創業的那些鳥事」。（記者邱德祥／攝影）

陳意涵在「她們創業的那些鳥事」中，糾結於三男邱澤、宥勝、柯有倫之間，日前她與邱澤、宥勝出席媒體茶敘，表示自己不喜歡另一半太黏，劇中消失6年的柯有倫，較符合她的理想型，坦言私下也不會記重要節日，但老公許富翔會在意，她開玩笑說，可能之後要把老公、兒子的生日刺青在身上，「不然會離婚」。

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陳意涵透露，婚前交往最久的對象，就是對方在紐約 的遠距離、甚至有時差的戀愛；但最後仍選擇步入婚姻，她再度開玩笑稱：「因為懷孕啊！」隨後才表示：「我老公自己也很忙，但會讓我有安全感。」還直呼：「不要害我，我今年過年在公婆面前表現很好。」農曆年扮演好媳婦，不斷重複煮菜、洗碗的日常。

邱澤過年都在陪媽媽，初三是西洋情人節，他還特地騎著已故父親留下的偉士牌機車，載媽媽到平溪約會，他透露，與父親最後一通電話，就是在討論整修偉士牌機車，這幾年好不容易把車弄得跟新的一樣，完成父親遺願，並載著媽媽重溫過去與爸爸約會的情景。邱澤還特地選了爸爸的生日當車牌號碼，更有一家人團聚的感覺。

宥勝與陳意涵有場山中患難見真情的戲碼，宥勝劇中耍帥吹口琴，陳意涵原以為真的是宥勝吹，後來才知是放音樂，宥勝透露有特別練過吹口琴的姿勢，還分享：「舌頭要很靈敏。」讓陳意涵笑說：「吹口琴的男生都很厲害，以後要送我兒子去學。」