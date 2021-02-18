失業半年沒收入 60歲張月麗開啟送行者斜槓人生

張月麗(左)跨足殯葬業，圖為她日前和老搭檔田文仲在高雄碰面。（圖：張月麗提供）

入行40年、今年60歲的張月麗，過去因和田文仲主持「我愛紅娘」廣為人知，近年她淡出螢光幕，去年不敵疫情 ，長達半年沒有收入，她毅然在農曆年間加入殯葬行業，改以輕鬆、詼諧的心情面對「本命年」，「如果明天走了，也很滿足」，她在國寶集團旗下擔任育樂事業群顧問，開啟在主持、地產經營之外的另一個斜槓人生。

張月麗20歲就入行主持，只是隨著演藝生態的改變，她的主持風格不再是市場主流，更因去年疫情的大衝擊，她首度面臨「主持失業」的窘境，她自嘲「以前常說結婚就是我事業的跌停板，於是，就算我是愛情崇拜者，我還是單身了23年，怕歷史重演，沒想到，去年6月後完全沒有一場主持，根本就是跌停板鎖死。」

不甘寂寞的她，苦學各領域的專業，利用每次的聚會餐敘，試著打開可行的未來路，於是她考上了不動產營業員執照，不少圈內人也會找她諮詢，她更在年前一腳跨入了殯葬業，擔任顧問一職。她說有些人對這行總投以特別的眼光，但她勤往集團各點跑，一點都不覺得畏懼，「畢竟人總要一死，多去了解，就會減少害怕。當我的那天到了，骨灰撒在大地上回歸自然，那不也很浪漫！」

其實投身殯葬業的藝人不少，白雲接觸這行已10幾年，擔任「台灣 仁本」行銷總監，連大體都扛過，他父母在2005年相繼過世，負責後事的就是仁本，他被禮儀師的同理心感動，後來接受執行長陳原邀請而入行；陳凱倫則同樣在60歲這年加入殯葬業，任職「展雲集團」顧問，資深藝人張正藍母親的後事即是由他協助打點。