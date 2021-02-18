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陳柏霖張榕容扮鬼 折腰遇寒流…好玩又好累

記者陳建嘉╱綜合報導
陳柏霖(左)、張榕容在新片中扮鬼。（記者曾學仁／攝影）
陳柏霖(左)、張榕容在新片中扮鬼。（記者曾學仁／攝影）

由「返校」導演徐漢強打造的全新恐怖喜劇「鬼才之道」，找來陳柏霖、張榕容主演，該片還未開拍，就先大手筆斥資台幣300萬，拍攝6分鐘的前導影片，日前舉辦發布會，兩位明星皆在片中扮鬼，張榕容有高難度的下腰動作，陳柏霖也得在寒流來襲的深夜裡拚命奔跑，雖不輕鬆，不過當下感覺過癮又好玩。

張榕容飾演女鬼天后「凱薩琳」，體力耗費極大，還得先研究電影「大法師」（The Exorcist）經典折腰往後走的動作，「我拍完4、5天，都還在痛」，她還有難度不小的折腰動作，手與腳非常靠近，「那個完美的瑜伽鏡頭，我最後是腿跨在別人肩膀上完成的」。張榕容另提到過年期間，與家人小賭怡情，被問手氣如何？她笑答：「還不錯！」

陳柏霖演出落魄過氣男鬼「Makoto」，提到接這個角色的心得，陳柏霖開玩笑說：「我第一時間是先問這角色帥嗎？」其實，他與導演徐漢強認識10餘年，喊話多年總算順利合作，拍攝當天是平安夜，寒流來襲，且拍到凌晨4、5點，「我穿藍白拖在路上一直折返跑，那邊是斜坡，超難跑」。

徐漢強補充「鬼才之道」仍在寫劇本階段，成本預計台幣5000萬元之內，會先透過這支前導片研究觀眾反應，適度調整劇本的走向，電影預計8個月後開拍，計畫搶攻明年暑假檔，徐漢強更神秘透露，還有第3個主角，只是目前選角中，也考慮找「返校」班底回歸合作。

導演 電影

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