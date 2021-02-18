「情歌女王」坣娜開瑜伽課 曾被踢館嗆憑什麼

坣娜婚後生活以老公為主。（記者林俊良／攝影）

55歲「情歌女王」坣娜，28年前曾因車禍 導致語言障礙、記憶喪失、內臟移位等嚴重後遺症，並深受憂鬱症所苦，靠瑜伽調養身心，出書熱賣後全因粉絲的一句「不負責任」，開啟她瑜伽事業，3年前她與身家逾280億台幣的「四星國際」董座薛智偉結婚後，重心轉移至家庭，瑜伽課僅剩一周一堂，問及對學生不公平？她苦笑：「不要再說這句話了，能上到課就阿彌陀佛了。」

她談到2000年後因車禍後遺症而減少演出，靠瑜伽調理身體疾病，3年後出書與粉絲分享，沒想到有讀者打電話至她投資 的髮廊說她「不負責任」，表示有許多關於瑜伽的問題都沒有回答到，她因而開啟瑜伽教室授課，更曾被同業踢館，被人質疑「憑什麼當老師」。

她說：「教了一年時間，學生也沒跑，不用理會別人說了什麼，做好自己的事，後來也沒人踢館了。」她原訂給自己5年的時間教學，沒想到學生一直苦求，一直延續她的師資。

婚後她減少授課時間，就連接商演也是以老公的時間為主，「他的事業要照顧的人很多，我如果表演，我先生就會想陪著我、會影響他工作，婚後做這調整是應該的。」結婚時已年過半百，雖沒有自己的小孩，但她也笑說：「每個人在世界上不一定要有自己的小孩，我認養很多小孩、都很好，結婚我就『買1送4』，有一雙兒女、媳婦和孫女，後來又有孫子，賺到了。」