走過半年沒工作低潮期 莫允雯開春終於接新戲

莫允雯(左)和吳念軒過年期間合拍新戲「戀愛是科學」。（圖：三立提供）

台灣 女星莫允雯去年以「用九柑仔店」入圍 金鐘視后，但她之前長達半年沒工作，年底時在臉書寫下：「2020對全世界的人來說都是不舒服的，都是修練我們長大的大魔王，對我來說，更是把我KO掉的拳擊手。」開春她傳出好消息，接拍新戲「戀愛是科學」，首度與小鮮肉吳念軒搭檔，據知新戲還有林瑞陽兒子林禹也參加演出，會有特別的角色。

莫允雯劇中飾演戀愛科學婚姻仲介所CEO顏霏，在劇中因為婚姻破滅，覺得婚姻中不能只有愛情，人生也從公主變成了事業上的強人，觀念認為婚姻就像找合夥人，才能永續經營，所以需要大數據，幫無數單身男女找到最佳人生合夥人，莫允雯認為新角色很符合她的心境，也為了這部新戲特地剪去長髮顯現女強人幹勁。

莫允雯2019年認愛退役球星鍾秀鼐，這段情卻在2020年末畫下休止符，雖傳出她與球星張宗憲展開另一段新戀情，但兩人都很低調僅稱是好友。她去年底曾透露自己前半年工作幾乎完全的停擺，對一個缺乏安全感的人來說，是極度不安害怕的一件事。「一度真的覺得算了，是不是應該放棄這工作，要開始規畫其他的出路？短短幾個月，一個接一個的活動、廣告、代言工作取消，準備已久的角色更是無預警被換角，自我懷疑、自我否定完全摧毀了我內心。 私下的我更是難題接難題，以為沒有更煎熬了，但更加煎熬的都接踵而來。」

她說2020教她最重要的就是，當一切把你打趴在地面上的時候，如何學習臣服，如何開口求救，以及如何找到內心重新站起來的力量。 開春後果然立刻接下新戲，而搭檔的吳念軒也是剛走過私密影片風暴 ，兩人都將脫胎換骨演出全新角色。