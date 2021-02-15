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王瞳婚後首過年 和艾成甜蜜互餵

記者陳慧貞／綜合報導
艾成（左）、王瞳吃湯餃，夫妻感情超甜蜜。（記者季相儒／攝影）
艾成（左）、王瞳吃湯餃，夫妻感情超甜蜜。（記者季相儒／攝影）

台灣藝人王瞳、艾成在愛情長跑九年，在女方假戲真做風波後，去年7月無預警登記結婚；今年牛年迎來小兩口的第一個過年，王瞳特地在老公艾成的店內，下廚料理艾叻沙牛肉湯餃，夫妻倆甜蜜互餵，咬一口元寶，盼新的一年「牛」轉乾坤，一切否極泰來。

有一種愛情，是一對男女在滿布誘惑、危機四伏的演藝圈中，在經歷假戲真做、官司纏身、千夫所指的事件，最後仍能攜手前進，王瞳、艾成就是這樣一對夫妻；男低潮陷憂鬱，是王瞳一路陪伴，女陷桃色風波、官司纏身，艾成不離不棄，靠著共同的信仰披荊斬棘，走到今日。

看著王瞳在店內廚房忙著下水餃，艾成用關愛的眼神注視著，嘴裡念著：「她很會做菜的，最拿手的就是牛肉湯，她會燉一鍋放冰箱，我回到家就能吃……。不過，我常常沒空吃，一整鍋放一個月……就壞了，哈哈哈。」

全球疫情依然肆虐，艾成與王瞳結婚後一直無法返馬來西亞辦理結婚登記。」不過，艾成在馬來西亞的家，已經將兩人合照掛牆上，是公婆認證的家庭一份子。婚後第一個過年，除夕夜小兩口簡單圍爐，初一到台中朋友家走春，一路到台南王瞳娘家，她笑：「這是艾成第一次以女婿身分到娘家，我想帶他去見我外公。」

小兩口相處久了，對彼此性格知之甚詳，卻難免有摩擦之處，王瞳自去年登記結婚後，不到一個禮拜即進「多情城市」劇組拍戲，忙碌的工作，家務幾乎由艾成包辦，他動作超快，有時連王瞳換下的內褲，準備自己手洗，艾成也火速辦好，沒想到動作快的結果，是將她外帶的咖啡，也一下子倒掉，洗得乾淨溜溜，王瞳回頭看咖啡沒了，忍不住翻白眼：「那是限量口味咖啡耶，我盼了好久了，竟然才喝一口就沒了。」

還有一例，日前王瞳請艾成將她忘了帶的鞋送到攝影棚，約好的時間沒見到人影，打電話發現原來是老公搞錯時間，讓王瞳氣得發了一頓脾氣，艾成當下頓了一秒，轉念：「如果我也發火，那就真的會吵架了，也幸好我沒發脾氣，瞳瞳態度也軟了，兩個人在一起就是這樣，停一下、想一下，也就過了。」盼新的一年夫妻同心、健康平安，攜手邁向未來。

王瞳一身喜氣，盼牛年好運到。（記者季相儒／攝影）
王瞳一身喜氣，盼牛年好運到。（記者季相儒／攝影）

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