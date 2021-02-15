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辛龍揮別喪妻之痛？神隱近5月首發文

娛樂新聞駔／綜合報導
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）
辛龍至今仍未走出喪妻之痛。（本報資料照片）

台灣「國標舞女王」劉真去年因心臟開刀過世，享年44歲，留下老公辛龍和女兒霓霓，愛妻形象深植人心的辛龍至今仍走不出喪妻之痛，年初前老闆吳宗憲（憲哥）也證實他已離開經紀公司。已神隱多時的辛龍，除夕夜終於在臉書發文，正向地寫下「牛年來臨了」，湧入不少網友送上祝福，為他加油打氣。

綜合報導，據悉，辛龍痛失愛妻劉真，之前透過臉書吐露思念之情，「夜太深，無睡意，腦交戰，聽著歌，想著妻，痛著心」、「妳怎麼可以走！」將近一年的時間，遲遲無法走出喪妻之痛，最近一次發文是金鐘獎頒獎典禮上劉真的資料畫面，近況則大多是由吳宗憲代為轉達。

如今時隔四個半月的時間，才終於再度發文，寫下「牛年來臨了」，疑似想徹底揮別痛苦的2020年以及深陷低潮的自己，決定開心迎接新年，底下湧入相當多網友祝福表示「龍哥，新年愉快」、「新年新開始，嘗試從新努力振作，為了女兒 為了你自己也為了她」、「一起迎向牛轉乾坤的未來」等。

此前，辛龍在1月被證實已離開吳宗憲的公司，吳宗憲坦言辛龍一直走不出來，多次安排工作跟勸說都無結果，「他有他的想法，想讓自己的世界沉澱一下，我們尊重當事人角度，離不離開都在藝能界啊，需要幫忙我都在。」

吳宗憲說雖然一直鼓勵辛龍要走出來，但成效不大，無奈強調能帶領辛龍走出喪妻之痛的只有他自己的心，並坦言雖然辛龍近期都沒接工作，但依他的經濟狀況至少還能再撐一陣子。

辛龍在臉書發文，寫下「牛年來臨了」。（取材自臉書）
辛龍在臉書發文，寫下「牛年來臨了」。（取材自臉書）

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