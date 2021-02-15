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過年無法團圓 李心潔泛淚「疫情擊垮我的意志力」

記者陳建嘉／綜合報導
李心潔出了名的愛家。（取材自臉書）
李心潔出了名的愛家。（取材自臉書）

金馬影后李心潔出了名的愛家，這一兩年受疫情影響，難得無法回家鄉陪媽媽過年，讓一向堅強的她也忍不住在空蕩蕩的商場紅了眼眶，「真沒想到無法回鄉團圓，擊垮了我的意志力」。

李心潔雖在馬來西亞，但卻無法回家鄉，原來是因為大馬行動管制令近期雖略為放寬，讓創意領域及零售業皆可恢復營業，並允許民眾到餐廳用餐，但還不開放非商業的跨州行動，讓她無法與家人相見，「今年沒有長輩可以靠，第一次自己撐起大局，還是盡力想給孩子們營造過年氣氛」。

李心潔透露自己最愛的節日便是農曆春節，每一年到了這個時間點都會排開工作，「結婚後就和老公協議，一年在馬來西亞、一年在香港過年。往年不是媽媽就是姑媽（老公的姊姊）打點過年的菜餚，拜神的供品，每天一戶、一戶親戚朋友家去拜年，帶孩子去看舞龍舞獅，逛花市」，如今卻無法好好過年，「我一直強忍眼淚，告訴自己『要堅強，要堅強』。疫情爆發以來，不管什麼階段，我都要自己保持正能量，儘量照顧好自己和家人，去年到台灣工作，經歷飛行，隔離，與孩子分離等等不容易的過程，我都儘量保持淡定，接受，面對。真沒想到一個無法回鄉團圓擊垮了我的意志力」。

不過，李心潔仍勉勵接下來會更好，期許接下來趕緊結束疫情。

李心潔期許接下來趕緊結束疫情。（圖：甲上提供）
李心潔期許接下來趕緊結束疫情。（圖：甲上提供）

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