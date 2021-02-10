人妻Ella享口福 台馬年味輪番嘗

Ella(右)和李玉璽分享難忘的過年回憶。（圖：衛視提供）

Ella(陳嘉樺)和李玉璽去年接下美食節目「鴻門家宴」，提到農曆過年必吃的家常年菜，Ella說屏東老家的過年餐桌上一定會有烏魚子，「還有我媽媽自己曬的臘肉，臘肉炒蒜苗實在太好吃了。」另外她和老公也都很愛吃媽媽做的炒麵，雖然都是簡單的料理，但媽媽親手下廚的美味無可取代。

Ella陪老公回馬來西亞過年時，也會自備台灣 特有的石頭火鍋，讓夫家人品嘗一下台灣味，「雖然都是備料，但那湯頭是我自己用洋蔥、蒜頭和肉下去炒的，就是讓大家吃吃不同風味的年菜，因為過年主要是圍爐的氣氛。」她坦言，雖然她會下廚，但其實很少親自做年菜，「因為常年在外工作，一回家爸媽就會張羅各式好料，把我們當公主對待，我們回去就讓父母展現對子女的用心和照顧。」

Ella也分享回馬來西亞必吃的年菜，「馬來西亞必吃的年菜就是釀豆腐，釀豆腐就是豆腐切開來，裡面放魚漿或蝦漿，或是把香菇切一半來釀這些蝦漿魚漿，還有生蠔也都會釀這些漿，配很好喝的湯頭一起吃。然後我小姑的先生因為是娘惹的後代，所以很會做娘惹糕，那種甜點我回去也是必吃，因為很有馬來西亞的風味。」

李玉璽則說，小時候農曆年一定會放鞭炮，「但後來有一年開始規定不能放鞭炮，於是爺爺改成用cd player放鞭炮的音效，一樣達到效果。」對廚藝一竅不通的他，也自嘲「我最好的幫忙就是不要去廚房搗蛋，但最近因為節目開始了解家常菜之後，會對家的味道特別好奇，可能今年會從觀摩開始入門吧！」