Selina苦等桃花 不結婚生小孩也可以

Selina生活越來越自在。（圖：任真美好提供）

挺過燒傷、失婚及失聲三大關卡，Selina恢復單身四年多，直到近期才想再談戀愛，卻苦無桃花上門。

鏡周刊報導，今年39歲的Selina，與律師張承中在2016年3月宣告離婚。Selina透露，以往算命都不會問感情，但今年特別問了批流年的老師是否有桃花？沒想到答案是「都有桃花，但42歲以後才有正緣」，Selina說：「一聽到還要等這麼久…這是開玩笑吧？ 」

算命老師分析，Selina目前的氣勢正好，會嚇跑男生，同時也要她睜開眼睛、感受周圍，或許桃花就在不遠處。Selina感嘆：「想到以前談戀愛輕而易舉，現在好難喔，就像減肥一樣，年輕時簡單，現在好難。」

面對再婚一事，Selina表示，如果遇到一位令她心動、心靈契合的人，不一定要結婚，兩人相愛就可以生小孩。Selina心有戚戚焉說：「承諾可以有很多種，但像結婚就是搞大了，有一天要分開，也是一件大事！幹嘛把每件事情搞那麼大？稍微低調一點好。」

報導指出，Selina雖然看到Ella的寶貝兒子勁寶很可愛，但也看到Ella為了照顧兒子而疲累的模樣，Selina現在的人生講求順其自然，如果42歲遇到了正姻緣，卻無緣生子，這一切就都是老天的安排。