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老婆紅包多厚？ 陳曉東驚喊：不要問不要問…

記者林怡秀／綜合報導
陳曉東參加「追光吧！哥哥」。（圖：LiTV、壹定娛樂提供）
陳曉東參加「追光吧！哥哥」。（圖：LiTV、壹定娛樂提供）

陳曉東加入比賽節目「追光吧！哥哥」，為了展現最佳狀態，提早數月便開始準備，請了老師專門進行體能訓練，以讓自己適應任何挑戰。對於眾多粉絲們關心什麼時候可以看到他的新戲劇，陳曉東表示正在收劇本與評估，「希望很快有好消息跟大家說」。

談到「追光吧！哥哥」，陳曉東笑稱自己是團體裡的哥哥也像弟弟，看到其他弟弟們多元化的精湛才藝，讓自己更虛心去學習，彌補自己的不足。

帶著愛妻與兩個寶貝女兒，今年將在北京過年的陳曉東，預計跟爸爸一起圍爐守歲，被問預計要給「夫人」的紅包「有多厚」？陳曉東立刻大喊：「不可以問這麼恐怖的問題！我老婆已經在旁邊做出數錢的手勢了啦」，堅持不透露金額。

另外，陳曉東談到台灣粉絲時特別表示，直的非常想念大家，希望疫情趕快過去，可以與各地粉絲歡聚。陳曉東表示，自己工作之餘仍不忘收看台灣的綜藝節目「台灣紅不讓」。「看到乃哥（徐乃麟）跟城哥（曾國城），都覺得特別開心！當然還有音樂活字典的佼哥（黃子佼），還有絕不能忘記的憲哥（吳宗憲）！記得那時我的演唱會上跟憲哥連線互動，現在印象仍很深刻！」聊到憲哥，陳曉東除了謝謝照顧外，更表態希望有機會能上憲哥的節目，吳宗憲隨後也隔空回應「咱們一定要好好碰面敘舊一下！我們都很喜歡曉東，平常還會哼唱他的歌，有機會一定邀請他來上節目。」

台灣 北京 疫情

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