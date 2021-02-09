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紅心字會「護雞」 謝她常捐助

記者李姿瑩╱綜合報導
置身性騷擾新聞漩渦的雞排妹，下廚做愛心年菜。(圖：紅心字會提供)
置身性騷擾新聞漩渦的雞排妹，下廚做愛心年菜。(圖：紅心字會提供)

雞排妹鄭家純日前到翁立友記者會踢館，因為身旁的「護雞使者」穿了民進黨周邊外套，遭網友截圖大貼政治標籤。

該名「護雞使者」其實是紅心字會員工，日前紅心字會舉辦公益活動，該員工澄清當天是以好友身分前去相助，但多虧有心人士「抹綠」，紅心字會因此湧入多筆善款。

該員工當天原本在協助網紅「草爺」的活動，聽聞雞排妹隻身直搗翁立友記者會，立刻衝去「護雞」。雞排妹出道以來長期協助紅心字會公益活動，每年如無工作纏身，都會與弱勢家庭聚餐，每個月固定捐款，捐出的二手衣物募得款項難以計數。

雖然因為一件外套引發政治陰謀論，該員工反而感謝有心人士幫忙宣傳，因為紅心字會這兩天收到近2000封加油訊息，還有不少人直接捐款相助。

日前的公益活動主角是新人歌手王振諾和大胃王網紅路路，路路在幼稚園曾被哥哥好友性侵長達一年，因為健康教育啟蒙，直到升國中之際才提告。加害者當時未成年，最終法官判決其接受心理輔導，路路日後也因此修習法律，並用自身經驗鼓勵、安慰其他受害女性。

路路坦言，即便自己沒做錯，但面對審訊和加害人，每次上法院都害怕到渾身發抖。同儕之間的言論，以及內心的羞愧感，讓她相當挫折。

透過雞排妹的性騷擾風波，路路建議女生們除了在事發當下可以堅定地詢問色狼「請問你在摸我嗎」，最好也將錄音App設定成手機快速鍵，在緊急時刻可以留檔自保。

雞排妹 性侵 性騷

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