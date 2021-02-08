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曾國城又沾腥 前化妝師：他用腿蹭我

記者林怡秀／綜合報導
曾國城遭前化妝師點名涉嫌性騷擾。（本報資料照片）
曾國城遭前化妝師點名涉嫌性騷擾。（本報資料照片）

台灣女藝人鄭家純（雞排妹）日前爆料遭曾國城撞胸，事後曾國城以「抱歉我的肚子比她的胸大」高EQ回應，雞排妹也釋出善意，表示已經收到曾國城的道歉，事件看似和平落幕，不過一名廣告女導演在臉書透露，多年前曾擔任過曾國城的化妝師，當時曾國城的腿故意磨蹭她的腿，那種不舒服的感覺到現在還讓她記憶猶新。

馮云在臉書中透露，當年她才20出頭，「當我幫曾先生化妝的時候，他會用腿很扎實（或者說很故意的）亂滑亂磨蹭著我的腿（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了 應該有吧），不過當下感覺到現在都還很清楚：「ㄟ……這人怎麼那麼奇怪？」」事後回想才覺得不對勁，一股噁心感揮之不去，多年後她經過迪化街，看到曾國城的人形立牌，都還是覺得不舒服。

她表示，這20幾年來她本來也沒想說出這段往事，但最近雞排妹的新聞鬧得沸沸揚揚，她看到曾國城也被雞排妹點名性騷擾，才發現這股噁心感多年來始終沒有消失，她希望藉由分享這段故事，能讓她能徹底擺脫當年的陰影，她最後也感謝雞排妹挺身而出，「謝謝你讓現在的我有機會吐出20幾年前被自己深埋起來的感受。」

雞排妹 臉書 台灣

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