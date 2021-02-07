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消失螢光幕4年 凍齡葉歡一身白禮服氣質現身

記者陳慧貞／專訪
葉歡久未露面，身材依然保持窈窕。（圖：民視提供）
葉歡久未露面，身材依然保持窈窕。（圖：民視提供）

台灣演員葉歡自2017年拍完8點戲劇「春花望露」後，螢光幕前消失長達4年，日前她現身民視錄製過年特別節目，一襲白色長禮服，勾勒窈窕凍齡好身材，豔驚四座。

但她卻驚吐2年前曾在獨居家中突然暈眩，一度「像小狗趴在地上起不來」，趁著一絲清醒，請鄰居幫忙送醫後，幸無大礙，但至今仍查不出當時身體到底出了什麼狀況。

56歲的葉歡，曾與王傑合唱「你是我胸口永遠的痛」紅極一時，一曲「放我的真心在你的手心」膾炙人口，讓人回味不已，歌手出身的她，後來轉戰戲劇也有成，金曲、金鐘、金馬三金都入圍過，但在當紅之際，她卻受恐慌症、憂鬱症所苦，10多年前受洗成為基督徒後，才擺脫陰霾，正向看待任何事。

提起沒戲的日子，葉歡長年閒淡獨居山林，除了忙教會的事，每晚11點睡覺、清晨6點半起床，作息超正常，未料2年前卻突然暈眩，還查不出病因，她說，「就是很突然的，我在廚房忙，忽然間整個人就暈眩摔在地上，好險沒撞到頭，我在地上起不來，停了一下，才像小狗一樣趴著，反應也呆呆的，慢慢爬起來，請鄰居帶我去急診，所有檢查都沒有問題，但我覺得這是一個警訊。」

葉歡久未露面，直言自己心態、想法倒是改變許多，身為女明星，以前會擔心是否比別人出色，現在則不然，「例如來到這特別節目，我想要達到的，不是自己是不是最漂亮，是不是站在最中間的，我在乎的反而是看到很多人，那種情誼的互動。」

她說，自己不是聖人，碰到令人生氣的事，會轉念一想，「自己受傷已經很虧了，還要再傷害自己嗎？夠了吧，吵贏又怎樣，發生的事已發生，決定不要了，那就『放』！」身為虔誠基督徒，對於單身原因，葉歡一切交給上帝，「我覺得祂要給我的，我一定可以拿到手，不要給我的，一定是為我好。」

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