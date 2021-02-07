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張震減重狂瘦12公斤 張鈞甯雞排誘惑自虧「難相處」

記者陳建嘉／綜合報導
電影「緝魂」男女主角張震(左)、張鈞甯首度合體宣傳，發揮創意畫牛年吉祥物拜早年催票。（記者曾吉松／攝影）
電影「緝魂」男女主角張震(左)、張鈞甯首度合體宣傳，發揮創意畫牛年吉祥物拜早年催票。（記者曾吉松／攝影）

台灣演員張震、張鈞甯主演「緝魂」近期熱賣，2人也首度公開合體現身粉絲見面會，張鈞甯近期拍新片，得再瘦5公斤，連忙向張震請教減重祕訣，全因張震當初就為「緝魂」狂瘦12公斤，只是張鈞甯竟還在開拍首日，問他要不要吃雞排，讓她大笑自虧「我真的很難相處」。

張震、張鈞甯自「詭絲」後，相隔14年才再度合作，合體魅力依舊驚人，兩場粉絲場皆在3分鐘內秒殺，兩人在片中飾演夫妻，有許多甜蜜小動作，張震會在對方皺眉時伸出手指，將對方眉尖撥開放鬆，那當老婆生氣時，張震該怎麼安撫？他微笑答「我太太獅子座，喜歡收禮物」。

春節將至，張鈞甯說自己春節會陪家人吃飯，也喜歡與媽媽一起在除夕忙做年夜飯的感覺，張震會休息陪老婆、女兒，預計初二再度開工跑宣傳，繼續衝票房。導演程偉豪與兩位主角也預約好票房，將開吉普車遊街送紅包，如果票房破億，監製唐在揚拱導演程偉豪透過高空彈跳的方式，向女友求婚，程偉豪則苦笑回「我有懼高症」。

電影「角頭-浪流連」日前上映，出品人張芷瑄昨帶著演員高捷、黃尚禾以及唐振剛等人南下高雄會見粉絲，更在愛河旁的「白色戀人貨櫃屋」當一日店長，親手遞送飲品「角頭特調」、巧克力給粉絲，簽名合照來者不拒，吳震亞開玩笑喊「情人節把唐振剛帶回家」，引起現場粉絲騷動，讓靦腆的唐振剛在旁只得苦笑。

「角頭-浪流連」吳震亞(左起)、唐振剛、出品人張芷瑄、高捷、黃尚禾以及張再興現身...
「角頭-浪流連」吳震亞(左起)、唐振剛、出品人張芷瑄、高捷、黃尚禾以及張再興現身高雄，當一日店長與粉絲互動。（圖：巧克麗娛樂提供）

導演 台灣 電影

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