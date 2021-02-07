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目擊雞排妹屁股被「刷卡」…網友爆料瘋傳

記者李姿瑩、王郁惠／綜合報導
雞排妹盼外界正視職場性騷擾。（本報資料照片）
雞排妹盼外界正視職場性騷擾。（本報資料照片）

雞排妹（鄭家純）日前在翁立友的記者會上吃了閉門羹，她深夜在clubhouse分享心情，提到了曾國城與翁立友帶給她的感受，並感嘆最衰的就是無端捲入的邰智源、許效舜，而許效舜事後大方祝福雞排妹，揚言準備與網路酸民正面對決。

雞排妹5日決定要與翁立友當面對質，「我沒說謊，我們一起把話講開。」但翁立友避不見面，雞排妹無奈表示，她尾牙當天隱忍不說的原因，一是懼怕主桌坐的黑道兄弟，二來是體恤該公司基層員工，畢竟不少人都很期待抽到獎金。

雞排妹經紀人原本私下告訴豪記唱片，只要表達歉意他們都願意接受，但豪記唱片卻發了一篇沒有藝人姓名的聲明稿，讓雞排妹氣炸說：「接下來不要怪我。」她公開點名了翁立友後，獲知曾國城挺翁，再度火大攤牌就是曾國城對她「壓胸式擁抱」。

而翁立友和曾國城的肢體接觸都令雞排妹感到過於刻意，所以才產生不舒服的感覺。翁立友的手臂當時是從她「屁股下方完整滑上來」，曾國城則是用力將她壓向自己，令雞排妹感覺胸部「完全被撞到」。

而6日有網友在社群網站聲稱朋友就在尾牙現場，目擊雞排妹被人「刷卡」屁股，「有啊，他的確刷卡她的屁股，他說是為了炒熱氣氛」，另也寫道「而且他唱歌的時候，雞排妹正在台下休息，他還特地叫她上台騷擾她，自以為幽默吧，他是說他覺得場子有點冷」。但因對話從頭到尾只出現雞排妹的名字，並未指名道姓「刷卡男」為何人，目前無法獲得證實。

許效舜則是到基隆奠濟宮發放春聯，再度澄清當年在「瘋神無雙」演出短劇都經過排練，開心雞排妹已作出嚴正聲明，還他和邰智源清白。「我們身為演藝人員，對於導演交代的劇本都會盡心盡力演好。」

許效舜不滿的是，他一直在做地方服務，有人卻趁亂留言「許效舜GG了」、「市長還要不要選」，甚至有人說等他參選市長時再「重溫」這些短劇畫面。他認為這樣的行為已經與打人共犯無異，昨早跟律師團提到要正本清源「找出留言的當事人」，要酸民知道在網路上傷害別人要付出代價。

許效舜(右)與雞排妹演短劇畫面被網友翻出。（取材自YouTube）
許效舜(右)與雞排妹演短劇畫面被網友翻出。（取材自YouTube）

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