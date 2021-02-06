李安獲法榮譽勳章 憶「臥虎藏龍」輕功危機飆髒話
知名導演李安獲法國駐台代表公孫孟頒授法國國家榮譽軍團騎士勳章，表彰他在電影文化的傑出成就，並誇讚他身兼導演、編劇與製片等多元身分。李安助理李良山代為回應，表示獲肯定很榮幸。
李良山代為回應時說：「法國是一個令人心儀的藝文國度，受到她如比的肯定是莫大的榮幸。拍電影本是我鍾愛的事情，我會繼續努力，並以身為電影人的一份子為榮。」
李安擅長拍攝各類題材電影，並以電影風格轉換能力聞名全世界，電影創作中貫穿他優雅細膩風格以及人性關懷。
中國時報報導，「臥虎藏龍」上映20周年後，李安接受美國「娛樂周刊」訪問回憶當年拍戲的情形。
李安說，李慕白和玉嬌龍的竹林劍戰，是他幾十年來腦中的幻想之一。他透露當時為拍攝周潤發和章子怡飄盪在竹海的「竹林之戰」深感苦惱，「這其實非常危險！把周潤發吊在竹林中，光想就很嚇人。
李安說，當他拍完這場戲，我們把周潤發放回地面後，吊車居然還滑動了一下，我當下都飆出髒話，還好上天保佑！
「臥虎藏龍」是華語電影史上首部獲奧斯卡最佳外語片的經典作品，當年共擒4座小金人，也拿下金球獎最佳導演及外語片獎，在北美票房超過1.28億美元，至今仍是北美票房最高的外語電影。
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