李安獲法榮譽勳章 憶「臥虎藏龍」輕功危機飆髒話

法國駐台代表公孫孟（左）3日頒授導演李安法國政府最高榮譽「國家榮譽軍團騎士勳章」，表彰他在電影文化的傑出成就。（圖：法國在台協會提供）

知名導演 李安獲法國駐台代表公孫孟頒授法國國家榮譽軍團騎士勳章，表彰他在電影 文化的傑出成就，並誇讚他身兼導演、編劇與製片等多元身分。李安助理李良山代為回應，表示獲肯定很榮幸。

李良山代為回應時說：「法國是一個令人心儀的藝文國度，受到她如比的肯定是莫大的榮幸。拍電影本是我鍾愛的事情，我會繼續努力，並以身為電影人的一份子為榮。」

李安擅長拍攝各類題材電影，並以電影風格轉換能力聞名全世界，電影創作中貫穿他優雅細膩風格以及人性關懷。

中國時報報導，「臥虎藏龍」上映20周年後，李安接受美國 「娛樂周刊」訪問回憶當年拍戲的情形。

李安說，李慕白和玉嬌龍的竹林劍戰，是他幾十年來腦中的幻想之一。他透露當時為拍攝周潤發和章子怡飄盪在竹海的「竹林之戰」深感苦惱，「這其實非常危險！把周潤發吊在竹林中，光想就很嚇人。

李安說，當他拍完這場戲，我們把周潤發放回地面後，吊車居然還滑動了一下，我當下都飆出髒話，還好上天保佑！

「臥虎藏龍」是華語電影史上首部獲奧斯卡最佳外語片的經典作品，當年共擒4座小金人，也拿下金球獎最佳導演及外語片獎，在北美票房超過1.28億美元，至今仍是北美票房最高的外語電影。