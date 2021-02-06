雞排妹霸場記者會開直播 翁立友自稱受害者

翁立友針對性騷疑雲召開聲明會，雞排妹鄭家純（中）也親自現身，並拿起手機直播，但豪記唱片堅持不讓兩人同場，一直等到她離開聲明會才開始。（記者余承翰／攝影）

翁立友日前針對遭雞排妹（鄭家純）控性騷 擾疑雲召開聲明會，開始前1分鐘雞排妹突然來到會場，豪記唱片避免現場混亂，堅持請雞排妹離場，導致延宕45分鐘才開始。翁立友現身後，無奈表示：「我是一個受害者。」

雞排妹入場後直坐第一排，豪記唱片員工出面勸離，表示「聲明會不是公審會，請雞排妹有需要可以擇日再議」，甚至採取苦肉計，請雞排妹不要為難有孕的豪記女員工，但雞排妹不發一語，面對電子媒體犀利提問毫不回應，只拿出手機 直播反制，雙方僵持不下。

豪記唱片員工只好請媒體幫勸離雞排妹，遭到媒體群起抗議，最後宣布改為線上直播；雞排妹待確定取消實體聲明會後才離場，但她前腳一走，豪記唱片立刻布置現場，閃電重辦聲明會。

翁立友在雞排妹離場後才一身白西裝與襯衫、雙手合十入場，在發言前先多次深呼吸與抿嘴，解釋這段時間不是躲起來，原以為謠言會止於智者，但是天不從人願，「我不是不勇敢地面對！要來面對這個事情的時候，我已經想了很久，我是一個受害人，為什麼我要來解釋這個事件？這個事件的開端引起不是我，從頭到尾都不是我引起的，但是變成我要來面對」。

在他說話的同時，雞排妹又折返，但被工作人員阻擋門外不得進入。她表示：「這是什麼意思？大家自己公評。」引起外方聲援翁立友的粉絲對她言語辱罵，說到一半的翁立友也因場外喧鬧看向門口，繼續說道：「性騷擾這個名詞，我深深地思維過，讓我非常地痛苦，我要跟大家報告，過去、現在、未來我從來不去傷害任何一位女性跟男性」，並懇請若有受害者，請對他提出告訴，讓法院證明他的清白。

他透露事件爆發後，媽媽天天以淚洗面，網路流言蜚語讓他曾有輕生念頭，更引用1930年代中國 影壇最突出的明星之一阮玲玉被媒體和輿論無情扼殺，年僅25歲就輕生並留下「人言可畏」的遺言。

他說：「人言可畏的可怕、恐怖，在這一次事件中，我才深深體會。」之所以放棄輕生的念頭，是不希望媽媽低著頭過日子，也希望在未來娶妻生子，翁立友這名字都是清清白白，豪記唱片的委任律師表示已在蒐證、未來不排除提告。