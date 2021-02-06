楊謹華當年金鐘爭后失利 老公陪哭

楊謹華和老公Ben檔首次合體登上雜誌封面，夫妻大談相處之道。（圖：Harper’s BAZAAR提供）

台灣 女星楊謹華和石油 設備供應商老公Ben結婚2年多，夫妻首度合體登上雜誌封面，分享夫妻相處之道，鏡頭前，楊謹華永遠展現氣質大方、神情不容一絲崩壞的樣貌，這回或許因為有親愛的另一半在，她難得顯露小女人、調皮一面，特別感性道：「遇到他，我的心變得更柔軟。」

楊謹華坦言，以前自以為很獨立、喜歡一個人，但現在的自己卻發現：「要我獨立也完全沒問題，但我更喜歡『一起』的感覺。」當她在思考一件事時，Ben總會認真地將她的事放在心上，給予全力的支持，「他把我的身體、靈魂，放在他的心裡面，這是可以感受到的。」提到2016年金鐘失利，回到家後她挫折落淚，一旁的Ben卻哭得比她更傷心。「我拍戲的過程，他都看在眼裡。頒獎典禮後，他看著我傷心，自己也放聲哭了，我還去安慰他。」楊謹華笑說：「在過去，從來沒有任何一個人會為我做出這樣的反應，畢竟要男生哭真的很難耶！」

面對老婆拍戲難免有親暱戲，Ben也能以健康心態看待，笑說：「親熱戲就當作藝術，我覺得演藝作品有一個特性，就是可以永遠留下來，這是很好的。而且謹華提到演藝工作時，眼睛會發亮，會讓人感受到她對於這份工作有想法、有熱忱，演戲會讓她開心的事，我一定支持。」楊謹華也立刻補充：「他是個心靈很健康的人，他清楚自己的優勢，也了解我的性格，所以不會因為我拍親熱戲，或是跟男演員保持良好關係，就覺得吃味。」

夫妻間的關係，楊謹華形容工作以外的時間，2人總是「共同行動、形影不離」，彼此都將對方放在心上，「我們不只是夫妻，也很像同班同學。兩個人坐在一起，喜怒哀樂都跟對方傾訴。對我來說，現在的我們已經處於一個很舒服的狀態，我也相信，未來的我們會持續以同班同學的模式，一起成長，一起到老畢業。」訪問最後，提到最想向對方說的一句話，Ben還一時眼眶泛淚地說：「謝謝妳成為我的老婆」惹得楊謹華也跟著紅了眼眶。