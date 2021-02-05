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李立群回憶打小孩的歲月：現在想來很幼稚

記者杜沛學／綜合報導
李立群(左)與女兒李元元在「她們創業的那些鳥事」中同框演出。（記者曾學仁／攝影）
李立群(左)與女兒李元元在「她們創業的那些鳥事」中同框演出。（記者曾學仁／攝影）

68歲的台灣大腕級演員李立群演出連續劇「她們創業的那些鳥事」，30歲的女兒李元元也參演，但父女倆僅在一場戲同框，甚至沒有對話，李立群回家就虧女兒：「一看就是稚嫩的新人。」李元元嘆：「我也無可奈何。」私下則是女兒管父親比較多，從小學五年級就要求爸爸戒菸，甚至還會在每根菸上畫骷顱頭圖案警示。

李立群笑說，雖然看到女兒的戒菸警示很感動，但菸實在很難戒，曾經戒了2年，後來背劇本太煩躁，又抽了起來。這一年來因疫情關係，李立群過著半退休生活，覺得休息得很過癮，李元元也說，希望爸爸接受自己的年齡、照顧好身體，找到更多喜好、調適退休生活。

李元元形容，爸爸從小對孩子們的教育，就是一步一腳印、把路放長遠去看去走，無論生活、工作皆是，爸爸稱她的表演「稚嫩」，但不是批評，李立群也說：「不用怕稚嫩，現在我反而羨慕曾經擁有過的稚嫩，青春、天真失去了無法挽回。」李元元則笑說：「只能訓練自己聽這些話越聽越順耳。」

李立群的孩子們青少年時期就到加拿大讀書，他只要戲一殺青就會飛到加拿大看孩子，但坦言見證他們的成長都是「跳躍式」的，邏輯、思維、價值觀一下就變成「洋樣」，坦言也會有意見不合的時候，李元元形容，彼此都無法轉換對方的邏輯和世界觀，只能互退一步。

李立群坦言也打過孩子們，但都各自只打了一次，李元元是唯一的女生，被打得比較輕，沒什麼感覺，但哥哥和弟弟都被打得很慘，李立群也笑說，現在想起來打孩子很幼稚，「以為他們會記得那個痛，下次不再犯一樣的錯，但其實根本沒用。」

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