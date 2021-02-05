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「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

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「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

記者王郁惠／即時報導
沈雁驚傳逝世，享年60歲。(本報資料照片)
沈雁驚傳逝世，享年60歲。(本報資料照片)

被譽為台灣歌壇第一代玉女偶像的沈雁驚傳去年在美國辭世，享年60歲。

沈雁本名周美麟，1979年在華視第四期演藝訓練班畢業，因外型貼近成語「沉魚落雁」之美而取藝名「沈雁」，自此以玉女之姿出道，首張專輯「踏浪」搭著電影「我踏浪而來」瞬間打開知名度。

1981年，沈雁離開歌林唱片，跳槽綜一公司。同年7月，憑著一曲「一串心」、也是電影「蹦蹦一串心」主題曲，紅遍台灣大街小巷，更讓沈雁聲勢扶搖直上，影視歌三棲的沈雁，還主演過多部愛情文藝電影，1982年，她也首次挑大樑主持台視綜藝節目「雁在林梢」，綜藝大哥胡瓜當時還曾擔任過串場短劇演員。

來源：YouTube

1982年，歌壇興起另一代東洋風玉女偶像如林慧萍、金瑞瑤及楊林陸續崛起，沈雁也因為緋聞的殺傷力，聲勢開始下滑。1987年，在發行最後一張個人專輯「四季」，逐漸淡出歌壇。後來更在當時男友熱烈求婚，從此移民美國定居，並在紐約經營花店，育有2子。

以前和沈雁同屬「綜一唱片」的資深歌手張蓓心，在臉書透露之前輾轉得知演藝圈友人過世的消息，臉友詢問是否是沈雁，她回覆家屬希望低調、不方便說什麼。當年和沈雁同期的玉女偶像歌手江玲，也透過友人得知故友過世的噩耗，相當難過。據悉沈雁是在去年耶誕節前在美國辭世。

沈雁驚傳逝世，享年60歲。(本報資料照片)
沈雁驚傳逝世，享年60歲。(本報資料照片)

玉女 美國 電影

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