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尾牙亂摸雞排妹就是他？金曲歌王不認蹭臀 委律師蒐證

記者李姿瑩、林士傑／綜合報導
翁立友透過經紀公司危機處理。（本報資料照片）
翁立友透過經紀公司危機處理。（本報資料照片）

台灣藝人雞排妹鄭家純日前自曝在主持尾牙時遭廠商、歌手性騷擾，當事者她皆匿名，卻遭有心人曲解她在炒新聞、說謊。雞排妹顧全大局的心意換來酸民冷嘲熱諷，日前一口氣公布所有細節，拒絕再姑息尾牙廠商強勝有限公司和金曲歌王翁立友。

雞排妹受訪時數度泣不成聲，當時老闆當眾詢問她的姓名和聯絡方式，遭拒後回座就傳來一聲「操」。「從那一刻我就知道，今天這個局就是地獄。」但工作必須完成，雞排妹強顏歡笑繼續主持，開始遭到一連串惡心騷擾。

明明不會有交集的翁立友強留雞排妹在台上對唱，脫稿演出並改歌詞大唱「想你」。翁立友在談話間不斷靠近雞排妹，導致一抬手就滑過雞排妹臀部。他除了在台上放話「我一定要為了妳開一間公司」，也想要雞排妹的聯絡方式，稱未來有工作想找她。

好不容易打發了翁立友，強勝老闆接棒吃豆腐，包括員工配合起鬨要雞排妹「親一下」、講出多句不尊重的言語，到最後直接趁摸彩時摸上雞排妹的手。雞排妹沒想到自己出道這麼久、看起來這麼不好惹都還會遇到性騷擾，決定鼓起勇氣寫下經過。但外界各種惡意攻擊，讓她無力哭道：「為什麼我一個被害者，要來面對、挑戰這些？」

她坦言想過最壞打算，或許就此遭演藝圈封殺。「我不在乎，因為我說的，都是真實發生過的事情。」翁立友所屬的豪記唱片日前在聲明中隻字未提藝人姓名，避重就輕的態度成為壓垮雞排妹的最後一根稻草。被她曝光的強勝有限公司緊急撤下徵人頁面，豪記也重新發表第二份聲明，強調潔身自愛、慈悲無敵是翁立友的信念與堅持，目前已委託律師蒐證，其餘不再多做回應。

雞排妹連日來早已心力交瘁，透過經紀人表示，關於整起事件的表述已經很清楚了，「所以我們的部分就到此為止，謝謝。」

雞排妹盼外界正視職場性騷擾。（本報資料照片）
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