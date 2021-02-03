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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

如果年輕個10歲 林心如想挑戰爆乳賣弄風騷

記者杜沛學／綜合報導
林心如演出「她們創業的那些鳥事」，為背台詞所苦。（記者邱德祥／攝影）
林心如演出「她們創業的那些鳥事」，為背台詞所苦。（記者邱德祥／攝影）

台灣女星林心如在製作、主演的偶像劇「她們創業的那些鳥事」中飾演事業女強人，與陳意涵、簡嫚書詮釋三種不同風貌的職場女性，她笑說，若自己年輕個10歲，會比較想挑戰簡嫚書的角色「美季」，爆乳賣弄風騷、撒嬌獵男人的交際花，不介意服裝暴露，「我再加一點東西，就可穿那樣。」

林心如繼續表示，若是10年前的自己，還沒結婚當媽，更可以毫無顧忌演出三三八八的「美季」，但現在會多一層考量：「如果女兒的同學、家長看到，會怎樣？」至於和自己的角色「小蔦」，林心如認為在工作態度上滿像的，不會吝嗇在事業上砸錢，都要用到最好的，認為「先付出才會有獲得」；但是「小蔦很會罵人，我不太會。」

此外，角色常有一大串台詞，林心如直呼背台詞非常痛苦，甚至上網求助，結果一名中醫師好友幫她把脈，診斷她「心臟無力」，導致記憶力衰退，於是她吃了半個月中藥，還請醫師把藥從台北寄到台中，後來背台詞就有「頓時開竅」的感覺。她提到一場戲要面對許多群眾演員講一長串的台詞，因愛面子不想NG丟臉，上戲前背了一整個晚上，好不容易一次過關，讓她大大鬆了一口氣。

和角色不像之處還有家庭觀，小蔦為追求事業忽略家庭，但林心如現在把家庭擺在第一位，先安頓好家人們，再好好把工作完成，並選擇喜歡的事情，花時間做到最好。在台中拍攝「她」劇時，老公霍建華也會帶著女兒探班，林心如笑稱：「他們比較像放假。」她在拍戲時，父女倆就在台中到處玩，讓林心如好羨慕。

林心如 台灣

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