歐陽娜娜機場遇噁男 遭扯髮還被索吻

歐陽娜娜在機場遇騷擾事件。 （取材自微博）

台灣新生代藝人歐陽娜娜日前到北京 參加春晚節目的彩排，不過卻被爆出在機場 卻遇到一起騷擾事件，事後她在微博 上發文報平安，工作室也發出聲明證實此事。

歐陽娜娜1月31日飛到北京參加春晚節目彩排，準備要出機場時，一名男子上前扯著歐陽娜娜的頭髮問：「我能親妳嗎？」一旁工作人員見狀上前阻止並大聲呼救，機場警察聞聲趕來立刻將該名男子帶走。

據悉，這名男子接受調查時不斷強調，自己是認識歐陽娜娜的，工作人員提供相關事證後，趕緊將歐陽娜娜帶往下個工作場地。

1日凌晨工作室在微博發文說明，目前歐陽娜娜的身體健康、情緒平穩，工作也都順利完成，而歐陽娜娜也在微博發文表示「剛剛工作完，放心，我是安全的」，向粉絲們報平安。

其實，明星遇襲事件時有所聞，歌手林俊傑曾在台北西門町舉辦簽唱會時，遇到一名自稱「林俊傑亂認乾妹妹，要教訓他」的男子跑上台，直接開始揍林俊傑，林俊傑當場嚇傻，趴在桌上摸著被打傷的頭部，工作人員隨後制伏了該男子，並移交警方。

歌手王力宏也曾在南京某商演中遇襲，當時，他正要開唱，忽然有觀眾往台上丟礦泉水瓶，正中王力宏的腹部。他當場掩住肚子，表情痛苦。但王力宏還是態度溫和地說： 「謝謝，不要扔東西，謝謝，因為我看不到，有探照燈。」隨後繼續演唱，敬業精神獲得網友稱讚。