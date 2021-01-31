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梅嫦芬自爆無名分 「這輩子最大遺憾」

記者陳慧貞／綜合報導
梅嫦芬走出喪夫之痛，積極復出拍戲。（記者林俊良／攝影）
梅嫦芬走出喪夫之痛，積極復出拍戲。（記者林俊良／攝影）

年輕時以扮「媽祖」成名的台灣資深演員梅嫦芬近期忙拍大愛戲，春節將至，想起當年在大年初三驟逝的老公、昔日建成中醫診所總裁李江川，事隔10年，每逢佳節倍感錐心之痛，外界總以為她經歷5年婚姻，但就在老公過世10年忌日之前，梅嫦芬接受本報專訪，驚吐：「其實當時我們根本沒結婚，到現在仍是我這輩子最大的遺憾。」

今年61歲的梅嫦芬早期演過不少台語劇，扮過媽祖、觀世音、何仙姑等，曾是神明劇當家主角，被稱為「神明代言人」，堪稱當代「女神」，直到約20年前與建成中醫總裁李江川交往，幫忙打點一家生物科技公司，爾後過著夫唱婦隨的日子，逐漸淡出演藝圈， 李江川曾有過兩段婚姻，外界總以為梅嫦芬是第三任妻子，兩人私下對外總以「老公、老婆」互稱，未料其實是「有夫妻之實，卻無夫妻名分」。

吐露當年事，梅嫦芬陷入回憶句句血淚，「夫妻」鶼鰈情深從未吵過架，老公生性浪漫，過年過節都會送她禮物、帶她出去玩，無論待人處世、打理生意，都給予相當大的學習成長，13年前，梅嫦芬的父親因癌末過世，男方提出在父親百日內結婚，「那時父親剛走，根本沒心情辦喜事，結果婚事就這樣擱下來。」2011年（民國100年）元旦，李江川想搶百年結婚潮頭香，再度提出登記，梅嫦芬因認為太過突然，結婚一事又緩了下來，沒想到隔沒多久，同年的農曆大年初三，老公因急性白血病撒手人寰。

另一半走得突然，沒留遺書，當外界問梅嫦芬關於遺產分配問題，當時她低調不談，時至今日才吐露，其實老公在世時，「建成」後期已沒落，曾經全台高達20幾家的診所，後來紛紛易主，她還曾陸續掏出2000萬台幣積蓄幫老公度難關，她哽咽道：「老公走後，我根本不敢過年，擺著他生前的一副碗筷，只會哭。」長達4、5年的時間裡，她過著行屍走肉的日子，吃飯不知道到哪裡吃、生活起居完全不知如何打理。

雖無名分，梅嫦芬至今心心念念的還是當年情分，這些年她靠復出拍戲，養了5隻愛犬，逐漸走出喪夫之痛，還想找另一半嗎？她搖頭，稱曾有朋友介紹，但她已無心，當時和老公沒結成的婚，「我已和他相約在淨土碰面。」

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