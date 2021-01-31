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主持尾牙遭騷擾還被拱獻吻 雞排妹氣得大爆料…

記者李姿瑩／綜合報導
雞排妹公開被騷擾的過程。（取材自臉書）
雞排妹公開被騷擾的過程。（取材自臉書）

台灣女星雞排妹（鄭家純）日前主持尾牙活動，卻遭廠商當眾騷擾，藉著酒意口頭吃她豆腐。她事後將主持費用台幣10萬元（約3565美元）捐做公益，並在社群平台上披露經過，坦言「還有更令人不舒服的部分」。

雞排妹身材火辣，無論主持或是出席活動，幾乎都會穿著性感洋裝展現「誠意」。未料當晚的主辦公司老闆在黃湯下肚後，在台上公然對她言語騷擾，陸續講出「妳單身喔，雖然我結婚了，但我可以為了妳離婚喔」、「妳是未來老闆娘」等，而這只是其中一部分，她披露更多「惡男老闆」細節，竟然被拱當場獻吻。

雞排妹當時礙於正在工作，不想影響尾牙歡樂氣氛，忍住情緒把流程走完。然而這並非她第一次遇到職場性騷擾，因為網友討論熱烈，她加碼分享過去被主持大哥「擠壓式擁抱」，以及遭男歌手以手臂碰觸屁股，當下情境都無法分辨對方是否故意為之。

因為大批酸民吐槽她沒職業道德，雞排妹直接公開細節，廠商老闆不但罵粗話，還問她「怎麼沒有特別表現」，員工起鬨要她「親一下」，老闆樂不可支，笑說：「我被親要收錢，不過看妳長得不錯，可以相抵。」雞排妹用眼神向公關公司求救未果，只好妥協親了老闆手背。而那個用手臂碰觸她屁股的男歌手，其實就是老闆的朋友，也是當晚表演來賓。

據悉，雞排妹是透過公關公司牽線接下這場尾牙活動，她發文後公關公司也嘗試居中協調。但雞排妹情緒一時難以撫平，經紀人也不願多做回應。有部落客分析雞排妹處理方式得宜，既不姑息對方又保留了情面，表現高EQ。

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