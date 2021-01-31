「最悠長的吻」延宕近1年 蔡健雅自嘲演唱會取錯名

蔡健雅(左)和林俊傑合唱「修煉愛情」。（記者許正宏／攝影）

台灣 金曲歌后蔡健雅延宕近一年的「給世界最悠長的吻」巡演近日在台北小巨蛋登場，她自嘲：「對不起，應該是演唱會名字取錯，宇宙好像誤會要我等很久，我已經想好了，下一場我要改名字，叫『現在就要吻下去』。」

台灣疫情 升溫，共1500名粉絲退票，圈內好友仍低調到場力挺，包括吳青峰、許茹芸與老公、陳喬恩與馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan）等。不克出席的空位上皆放上心型氣球，蔡健雅以「達爾文」、「多少」等經典歌曲開場後，談起等待一年的心路歷程，一度情緒失控、轉身頻深呼吸。

她感性表示：「謝謝有來的你們，也謝謝沒有來的人！我愛你們！音樂讓我們的心緊緊相繫！」她自曝去年情緒陷入烏雲中，寫不出歌、學了三種樂器也沒學精，直到年底才靈感爆棚寫了許多歌、也錄好了，今年將推出新專輯。

蔡健雅日前過46歲生日，在演唱「拋物線」時，嘉賓林俊傑（JJ）現身合唱「修煉愛情」後，演唱完正要下台時，JJ拿著蛋糕再上台，並邀所有粉絲一同唱生日快樂歌。

蔡健雅經典歌曲多連發，在演唱「別找我麻煩」時，還把一直重複出現的「烏雲」即興改成「病毒」，盼病毒別找大家麻煩，她表示：「去年我們經歷從沒有過的事情，今年我們學會保護自己的方法，就是要學會勇敢面對自己的陰暗面，才能一路跌跌撞撞的往上成長。」並於安可首唱新歌「舊情歌」，以暖嗓慰藉粉絲心。