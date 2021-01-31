我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

「最悠長的吻」延宕近1年 蔡健雅自嘲演唱會取錯名

記者王郁惠／綜合報導
蔡健雅(左)和林俊傑合唱「修煉愛情」。（記者許正宏／攝影）
蔡健雅(左)和林俊傑合唱「修煉愛情」。（記者許正宏／攝影）

台灣金曲歌后蔡健雅延宕近一年的「給世界最悠長的吻」巡演近日在台北小巨蛋登場，她自嘲：「對不起，應該是演唱會名字取錯，宇宙好像誤會要我等很久，我已經想好了，下一場我要改名字，叫『現在就要吻下去』。」

台灣疫情升溫，共1500名粉絲退票，圈內好友仍低調到場力挺，包括吳青峰、許茹芸與老公、陳喬恩與馬來西亞富二代男友曾偉昌（Alan）等。不克出席的空位上皆放上心型氣球，蔡健雅以「達爾文」、「多少」等經典歌曲開場後，談起等待一年的心路歷程，一度情緒失控、轉身頻深呼吸。

她感性表示：「謝謝有來的你們，也謝謝沒有來的人！我愛你們！音樂讓我們的心緊緊相繫！」她自曝去年情緒陷入烏雲中，寫不出歌、學了三種樂器也沒學精，直到年底才靈感爆棚寫了許多歌、也錄好了，今年將推出新專輯。

蔡健雅日前過46歲生日，在演唱「拋物線」時，嘉賓林俊傑（JJ）現身合唱「修煉愛情」後，演唱完正要下台時，JJ拿著蛋糕再上台，並邀所有粉絲一同唱生日快樂歌。

蔡健雅經典歌曲多連發，在演唱「別找我麻煩」時，還把一直重複出現的「烏雲」即興改成「病毒」，盼病毒別找大家麻煩，她表示：「去年我們經歷從沒有過的事情，今年我們學會保護自己的方法，就是要學會勇敢面對自己的陰暗面，才能一路跌跌撞撞的往上成長。」並於安可首唱新歌「舊情歌」，以暖嗓慰藉粉絲心。

台灣 疫情

上一則

周迅鼻梁被砸傷 兇手…竟然是自己

下一則

陳翔偷吃喊冤 毛曉彤再曝錄音檔「補槍」

延伸閱讀

世報春晚 葉璦菱線上問候美國歌迷

世報春晚 葉璦菱線上問候美國歌迷

疫情下如何安全辦場演唱會？「太空泡泡」提供解方

疫情下如何安全辦場演唱會？「太空泡泡」提供解方
甄妮曬近照 歌迷敲碗喊復出

甄妮曬近照 歌迷敲碗喊復出
裘海正開唱 男神始祖劉文正驚喜「現聲」

裘海正開唱 男神始祖劉文正驚喜「現聲」

熱門新聞

陳淑樺。圖／報系資料照

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

2021-01-25 08:25
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。圖／摘自微博

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

2021-01-26 13:20
李現被讚「人帥心美」。（取材自微博）

網媒藝人紅黑榜！李現黃曉明敬業 「耍大牌小花」瘋猜是她

2021-01-25 02:30
和陳冠希育有一女的大陸名模秦舒培(右)曬出火辣泳裝照，臉上的「翻蓋墨鏡」成為話題。圖／香奈兒提供、摘自IG

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

2021-01-24 12:27
雅爾與布蘭登已交往一年。 圖擷自雅爾Instagram

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

2021-01-24 13:29
華晨宇(圖)、蔡徐坤被列二線地位。（取材自微博）

華晨宇、古力娜扎只列二線 「明星等級」讓人跌破眼鏡

2021-01-28 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇